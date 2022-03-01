Kanal D haber programını sunan Buket Aydın, işinden istifa edip eşiyle de boşanmıştı. Hayatında yaşanan bu gelişmelerden sonra Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla ve sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren ünlü spiker reklam yüzü oldu.

Bir elektrikli araba markasının reklam yüzü olan Buket Aydın bu markadan hem minik bir araba aldı hem de reklam ücreti olarak 2 milyon TL aldığı iddia edildi. Aydın, kazandığı meblağdan sonra soluğu ise kız arkadaşlarıyla Paris’te aldı. Aydın’ın Paris’teki paylaşımlarına beğeni yağdı.