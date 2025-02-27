İspanyol müziğinin Grammy ödüllü güçlü sesi BUIKA ile, Türk Arabesk müziğinin kraliçesi KİBARİYE, geçtiğimiz akşam (26 Şubat) BKM Organizasyonu ile Volkswagen Arena’da harikulade bir konsere imza attı. Konserin başlangıcında BUIKA & KİBARİYE’nin prova görüntülerinden oluşan kısa video led ekranlardan yansıtıldı.

“Türk Doktorları Bir Melek”

Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan İspanyol müziğinin güçlü sesi BUIKA, “Dolor de Rumba”, “Las Simples Cosas”, “La Falsa Moneda”, “Yo me lo merezco” gibi hit şarkıları ile gecenin başlama vuruşunu yaptı. Konser için geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelen ancak ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Buika, çok endişeli günler geçirdiğinden ve bu süreçte melek gibi Türk doktorlarıyla tanıştığından bahsederek, Türk hekimlerine övgü dolu sözler yağdırdı. Kendisini tedavi eden doktorunu sahneye davet eden ve onunla birlikte iki şarkı seslendiren İspanyol sanatçı, ardından büyük bir coşku içinde Türkçe olarak “Seni seviyorum İstanbul!” diyerek sevilen parçalarını seslendirmeye devam etti.

Canlı Canlı “Sevdam Ağlıyor”

BUIKA solo performansının ardından heyecanını dile getirirken sahneye alkışlar eşliğinde Türk Arabesk müziğinin kraliçesi KİBARİYE’yi davet etti ve birlikte ilk kez canlı olarak geçtiğimiz haftalarda dijital platformlarda yayınlanan, sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan “Sevdam Ağlıyor” parçasını seslendirdiler. Kibariye’nin güçlü nağmeleriyle misafirlerin hep bir ağızdan eşlik ettiği parçada BUIKA Türkçe şarkı söylerek gönülleri fethetti.

Türk Arabesk Müziğinin Kraliçesi Kibariye’den Arka Arkaya Hit Parçalar

Türk Arabesk müziğinin kraliçesi KİBARİYE, konserin devamında “Sil Baştan”, “Gidemem”, “Buz” “Kara Kış” gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Duygu yüklü sesiyle misafirlere harikulade bir geçen yaşatan Kibariye’ye, “İki Arada Bir Derede” adlı hareketli parçasında danslarıyla Gülay Sütçü sahnede eşlik etti. Aramızdan zamansız ayrılan Yaşar Gaga’ya selam gönderen Kibariye, “Bir araya gelmemiz için çok çaba sarf etmişti. Kısmet bugüneymiş, iyi ki de bugüneymiş. Şerefler verdiniz hoşgeldiniz, mutlu günleriniz huzurlu geceleriniz olsun…” diyerek misafirlerine İngilizce teşekkür etti…

İlk Kez Sahnede “No Habrá Nadie En El Mundo”da Düeti

Konserde Buika & Kibariye, solo performanslarının yanı sıra, “No Habrá Nadie En El Mundo” parçasını ilk kez canlı olarak birlikte seslendirdi. İki yıldız isim İspanyol ve Türk müziği arasında muhteşem bir geçiş yaparak müzikal bir şölen yaşattı.

Seslerindeki ahengin yanı sıra sahnedeki enerjileri ile bir uyum içinde olan Buika konserde sarı renkte kıyafet tercih ederken, Kibariye yeşil renkli kıyafetiyle göz doldurdu. Konserin sonunda “Sevdam Ağlıyor” parçasını yeniden seslendiren Buika & Kibariye’nin 2 saate yakın süren ilk konserinde binlerce kişi unutamayacakları bir gece yaşadı. Gecenin sonunda mekandan ayrılan misafirlerin ortak yorumu ise “terapi gibi bir gece oldu…” sözleriydi…

Turne tarihleri belli oldu

İspanyol müziğinin Grammy ödüllü güçlü sesi BUIKA ile, Türk Arabesk müziğinin kraliçesi KİBARİYE, BKM Organizasyonu ile gerçekleşecek turne kapsamında 20 Mayıs’ta Ankara’da, 22 Mayıs’ta İzmir’de, 23 Mayıs’ta Antalya’da ve 26 Mayıs’ta İstanbul’da müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Konser serileri ve düet projeleri ile, yılın en heyecan verici işbirliği için bir araya gelen; İspanyol müziğinin Grammy ödüllü güçlü sesi BUIKA’nın sahnesine, Türk Arabesk müziğinin kraliçesi KİBARİYE konuk olacak.

Merakla beklenen turnenin detayları ise şöyle:

20 Mayıs 2025: Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi

22 Mayıs 2025: İzmir Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu

23 Mayıs 2025: Antalya Açıkhava Tiyatrosu

26 Mayıs 2025: Harbiye Açıkhava Tiyatrosu