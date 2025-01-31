İspanyol müziğinin Grammy ödüllü güçlü sesi Buika, Türk Arabesk müziğin kraliçesi, kült isimlerinden Kibariye ile; 90’lı yıllara damga vuran, sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan “Sevdam Ağlıyor” parçasını birlikte seslendirdi. Kibariye’nin nağmeleriyle kalbinizi fethedecek şarkıda, İspanyol sanatçı Buika Türkçe şarkı söyledi.

Güçlü nağmeleriyle birbirine çok benzeyen iki güçlü ismi yıllar önce bir araya getirmek isteyen ve teknik nedenlerden dolayı bunu hayata geçiremeyen Yaşar Gaga’nın hayali yıllar sonra gerçekleşiyor; BKM, projenin çıkış motivasyonu olarak aramızdan zamansız ayrılan, müzik aşığı ve emekçisi Yaşar Gaga’nın yıllar önce hayali olan Buika & Kibariye’yi biraraya getirerek Yaşar Gaga’ya selam gönderiyor…

Düzenlemesi Aytuğ Yargıç tarafından yapılan, BKM’nin iki farklı müzik janrını bir araya getirdiği BUIKA & KİBARİYE’nin ilk single’ı “Sevdam Ağlıyor” bugün itibariyle (31 Ocak) BKM etiketi ile tüm dijital platformlarda yayında. Birlikte düet yapan iki efsane ismin yeni parçaları 2025’in ilk çeyreğinde dijital platformlarda yayınlanmaya devam edecek. Konser serileri için aynı sahnede buluşacak olan iki dev ismin ilk konseri, 19 Şubat’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.