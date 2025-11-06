Yapımını TAFF Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Oğuzhan Koç’a, senaryosu Aksel Bonfil’e ait ve yönetmen koltuğunda Mali Ergin’in oturduğu ‘Bugün Güzel’ filminin basın buluşması gerçekleşti. 12 Aralık’ta vizyona girecek film için Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim, Neslihan Arslan, Buçe Buse Kahraman kameraların karşısına geçti ve basının sorularını yanıtladı.

Oğuzhan Koç: Ali isimli bir sağlıklı yaşam uzmanının, hayattaki enteresan küçük mutsuzluklarını kafasında çok büyütmesini ve sonrasında etrafında gelişen olaylarla tanıştığı insanlar sayesinde hayata bakışının değişmesi, farkındalığının artması üzerine komik, duygusal, gerçek bir film yaptık hep birlikte. İlk defa hikayesini benim yazdığım bir film çektiğim için ben de ekstra üzerine titriyorum sanırım. Filmin her aşamasında olmaya gayret ediyorum.

Ayça Ayşin Turan: Ben Güneş isimli bir hemşireyi canlandırıyorum. Oğuzhan’ın karakterinin aksine hayatın küçük mutsuzluklarını asla kafaya takmayan, hep pozitif bakan bir karakter ve onların hayatına girince bu pozitifliği güneş gibi hayatlarına doğuran bir karakter diyebilirim. Oğuzhan’ın hikayesinin olması da ayrıca güzeldi. Çok keyifle çalıştık hep birlikte.

İbrahim Selim: Ben ana karakterimizin yakın arkadaşlarından birini oynuyorum. Dilinin kemiği olmayan, ağzına geleni söyleyen değişik bir karakter. Ama genel olarak filmin ne anlattığından bahsedecek olursak; ciddi, neşeli bir şeyden bahsediyor film. Bu arkadaşlık hikayesi temelinde bir şeyler anlatıyoruz. Oğuzhan’ın da dediği gibi gerçek bir şey anlatıyoruz. O gerçek şeyi anlatırken şunu fark ettik; biz hüzünlü bir şey yaşasak da onun içinde neşeyi arayan insanlarmışız. Onu seyrederken de seyredenlerin nefes alacağını düşünüyoruz bu hikayede.

Neslihan Arslan: Ben de Oğuzhan’ın yakın arkadaşlarından birini oynuyorum. Aynı zamanda işlerini yürüten bir yönü var karakterimin. Biraz patavatsız bir karakter. “Keşke iki kere düşünüp konuşsa” diyebileceğimiz bir karakter. Ama sıcak bir dostluk ilişkileri var. Umarım seyirci de keyifle izleyecektir.

Buçe Buse Kahraman: Tüm oyuncularla ilk kez çalıştım. Çok güzel bir ekibimiz vardı. Oğuzhan’la partnerdik biz. Ali’nin kız arkadaşı Ece’yi canlandırıyorum. Ece de hikayedeki değişik karakterlerden biri. Tepkileri ve olayları algılama biçimi olarak daha farklı bir noktada.

Filmin konusu

Sağlıklı yaşam önerileriyle tanınan televizyon programcısı Ali Candemir (Oğuzhan Koç), beyin sapında tümör teşhisi almasıyla hayatına başka bir yerden bakmak zorunda kalır. Tedavi sürecinde tanıştığı hemşire Güneş (Ayça Ayşin Turan), ona yeniden umut ve neşe getirirken, Ali için hayat; kusursuz olmak değil, gerçekten bugün’ü yaşayabilmek üzerine yeniden şekillenir. Başrollerinde Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı filmde ayrıca İbrahim Selim, Neslihan Arslan, Buçe Buse Kahraman, Derya Alabora, Şerif Erol, Nebil Sayın, Ege Aydan, Gamze Topuz ve Emre Aslan rol alıyor.