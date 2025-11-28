Yapımını TAFF Pictures‘ın üstlendiği, hikayesi Oğuzhan Koç’a, senaryosu Aksel Bonfil’e ait ve yönetmen koltuğunda Mali Ergin’in oturduğu ‘Bugün Güzel‘ filmi 12 Aralık‘ta sinemalardaki yerini alıyor. Ayça Ayşin Turan’ın canlandırdığı Güneş karakteri; hayatı neşeyle, samimi ve doğal haliyle yaşayan bir hemşiredir. Ali’nin tedavi sürecinde karşısına çıktığında, onun karanlık ve belirsizliklerle dolu dünyasına ışık olur. İçtenliği ve güçlü duruşuyla Ali’ye hayatı sadece planlar üzerinden tüketmek yerine; hissetmenin, gülmenin ve sevdiklerinin değerini hatırlatacak.

Güneş, Ali’nin yeniden ‘bugünü’ fark etmesini sağlayan kişi olur. Onun varlığı, iyileşmenin sadece tedaviyle değil; doğru bir dokunuş, doğru bir söz ve gerçek bir insan sıcaklığıyla da mümkün olabileceğini gösterir. Başrollerinde Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı filmde ayrıca İbrahim Selim, Neslihan Arslan, Buçe Buse Kahraman, Derya Alabora, Şerif Erol, Nebil Sayın, Ege Aydan, Gamze Topuz ve Emre Aslan rol alıyor.