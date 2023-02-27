Son olarak Dünyayla Benim Aramda dizisiyle izleyici karşısına çıkan Buğra Gülsoy ve 2018 yılında Şile’de gerçekleşen görkemli bir düğünle hayatını birleştirdiği Nilüfer Gürbüz’den üzen haber geldi. Cem adında dört yaşında bir çocukları olan çiftin ayrılma hazırlığında olduğu konuşuluyor.

Birsen Altuntaş’ın özel haberine göre; aynı evde yaşamayı devam ettiren Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz çifti, yaşadıkları fikir ayrılıklarından dolayı anlaşmalı ayrılık kararı aldı. Beş yıllık birlikteliklerini sonlandıracak olan ikili, oğulları Cem için arkadaşça görüşmeye devam edecek.

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