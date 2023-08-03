Buğra Gülsoy, Hande Doğandemir ve Seçkin Özdemir, özel bir film için bir araya geliyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in tanıklığıyla Bursa’nın Karacabey ilçesindeki balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğunu paylaşan Yaren adlı leyleğin dokunaklı hikayesi beyazperdeye aktarılıyor. ‘Yaren Leylek’ adını taşıyan filmin yapımcılığını Sev Yapım üstlenecek ve ‘Gibi’ dizisinden hatırladığımız Onur Uzun ise yönetmen koltuğunda oturacak.

Buğra Gülsoy, Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Azra Aksu, Emir Ali Doğrul, Meral Çetinkaya ve daha birçok ünlü oyuncunun yer aldığı film, 8 Ağustos’ta çekimlere başlayacak ve kasım ayında vizyona girecek.