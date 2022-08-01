Son dönemde, yeni çıkardığı güzellik markası Rhode Skin ile adından sıkça söz ettiren Hailey Bieber, bugünlerde inci ışıltılı tırnakları ile gündemde. Kendisine özgü minimal imaj tarzıyla birçok güzellik akımını başlatan Hailey, zarif görünümünü tırnaklarında da korumaya devam ediyor. Hailey’nin temiz ve ışıltılı görünüme sahip “glazed donut” tırnakları, bu yaz sezonunun en favori tırnak görünümlerindendir!

Bu ışıltılı, ayna yansımalı tırnaklarıyla çok konuşulan Hailey, glazed donut manikürü ile TikTok’ta viral hale geldi. TikTok üzerinde #glazeddonutnails hashtag’i şu anda 21 milyonun üzerinde, #haileybiebernails hashtag’i ise şimdiden 200 milyon üzerinde görüntülenmeye sahip.

Bu ışıltı, temiz manikürü yavaş yavaş birçok kişinin tırnaklarında görmeye başlayacağımızı kesinlikle söyleyebiliriz. Vanessa Hudgens da bu trendi keşfetti! Vanessa, glazed donut tırnaklarını inci bir kolye ile tamamladı.

İnci, ışıltılı manikürün formülünü merak ediyorsanız, Hailey’nin tırnak sanatçısı Zola Ganzorigt her aşamayı detaylı olarak anlattığı video size çok yardımcı olacaktır.

Hailey Bieber’ın tırnak sanatçısı Zola Ganzorigt, OPI’nin TikTok hesabında Hailey’nin ayna yansımalı manikürünü nasıl yaptığını aşamalı olarak anlattığı bir video paylaştı. Ganzorigt’in “Glazed Donut” tırnaklar yaratmak için kullandığı ürünlere ve ipuçlarına hep birlikte göz atalım!

Zola Ganzorgist, bu tırnak görünümüne önce OPI Gel Base Coat ile başlıyor ve 30 saniye kurumasını bekliyor. Daha sonra transparan pudra pembe tonlu Funny Bunny uyguluyor. Uyguladığı ojenin üstüne OPI Stay Shiny Top Coat kullanan artist, ışıltılı sonuç için OPI Chrome Effects tırnak tozlarından Tin Man‘i kullanıyor ve OPI GelColour Stay Shiny Top Coat ile görünümü tamamlıyor.

Ceren Yıldırım

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