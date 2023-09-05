Dünya genelinde 2023 yazında en çok dinlenen şarkılar belli oldu. Müzik platformu Spotify’in verilerine göre Eslabon Armado ve Peso Pluma’ya ait “Ella Baila Sola” bu yazın en çok dinlenen şarkısı oldu.

29 Mayıs ile 14 Ağustos tarihleri arasındaki dinlenmelere göre derlenen “Yaz hitleri” listesinde “Ella Baila Sola” şarkısı 390 milyonun üzerinde dinlenmeyle ilk sırada yer alırken “WHERE SHE GOES” ile Bad Bunny ikinci sırada yer aldı. İşte 2023 yazında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar: 1. Ella Baila Sola – Eslabon Armado, Peso Pluma

2. WHERE SHE GOES – Bad Bunny

3. Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) – Jung Kook, Latto

4. Cruel Summer – Taylor Swift

5. La Bebe – Remix – Yng Lvcas, Peso Pluma

6. un x100to – Grupo Frontera, Bad Bunny

7. Flowers – Miley Cyrus

8. Daylight – David Kushner

9. Sprinter – Dave, Central Cee

10. As It Was – Harry Styles