İşte 2023 yazında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:

1. Ella Baila Sola – Eslabon Armado, Peso Pluma

2. WHERE SHE GOES – Bad Bunny

3. Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) – Jung Kook, Latto

4. Cruel Summer – Taylor Swift

5. La Bebe – Remix – Yng Lvcas, Peso Pluma

6. un x100to – Grupo Frontera, Bad Bunny

7. Flowers – Miley Cyrus

8. Daylight – David Kushner

9. Sprinter – Dave, Central Cee

10. As It Was – Harry Styles