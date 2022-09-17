Yapay zeka teknolojisi şaşırtmaya devam ediyor… Google yapay zekası, maddelerin nasıl koktuğunu kimyasal yapısını inceleyerek tahmin edebiliyor. Araştırmacılar, tahminlerin en az insanlarınki kadar güvenilir olduğunu ifade ediyor.

Google’da çalışan bilim insanları, kimyasal yapısıyla bir şeyin nasıl kokacağını tanımlayabilen bir yapay zeka aracı geliştirdi. Moleküllerin kimyasal yapısını kokularıyla eşleştiren bu yeni model, yeni yiyecek tatları ve kokuları oluşturmaya veya sivrisinek gibi hastalık taşıyan organizmaları daha iyi kovmak için bileşikler bulmaya yardımcı olabilir.

İnsan burnu tarafından algılanan koku aralığının haritasını çıkarmak, gözlerin algılayabileceği renklerden daha zor bir süreç. Bunun nedeni, gözlerdeki koni sensörlerinin kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere yalnızca üç rengi algılayabilmesi. Ancak buna karşılık burun 300’den fazla eşdeğer koku reseptörüne sahip. Bu durum bir bireyin çok çeşitli kokuları algılayabileceği ve insanların sahip olabileceği çok daha geniş bir koku kapasitesi yelpazesi olduğu anlamına gelmekte. Aynı zamanda, herkes için aynı koktuğu bilinen herhangi bir tanımlayıcı koku bulunmadığından, nesnelerin nasıl koktuğuna dair öznel görüşler de yer almakta.

Araştırma ekibi, konuyla ilgili olarak şunları yazdı:

“Başka bir deyişle model, bir molekülün yapısından kokuyu tahmin etme konusunda olağanüstü bir yetenek gösterdi. Model, koku kalitesini tanımlamada bir insan kadar güvenilir.”

Yapay zeka ayrıca koku gücünü, diğer kokulara benzerliğini ve diğer hayvanlar tarafından nasıl algılanabileceğini doğru bir şekilde tespit edebildi.

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