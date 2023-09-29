Yüzü çerçeveliyoruz

Havalar soğumaya başlayınca hemen her kadına gelen kakül perileri, bu sonbahar da kapınızı çalabilir. Çünkü kısasıyla, uzunuyla; kalınıyla, incesiyle bu sezon da bol bol göreceğiz gibi duruyor.

Fox cut

Kuaförünüze galerinizden bir fotoğraf gösterip ‘bu modelden istiyorum’ dediğiniz saç kesimi fox cut, kelebek kesim olarak bilinen namıdiğer “butterfly cut” furyasının ardından başı çekmeye aday. Kelebek kesime göre daha uzun katlara sahip olan bu modelde katlar; elmacık kemikleri, çene kemiği ve köprücük kemiğinin etrafına düşüyor. Daha sofistike bir görünüme sahip olmak isteyenlerin tercih edebileceği bu modele de sonbaharın gelişiyle sık sık rastlayacağız.

Saç waxlarınızı hazırlayın!

Dağınık topuzlar ve gevşek at kuyruklarına biraz ara veriyoruz. Bu sezon, aslında birkaç sezondur hayatımıza dahil olan “sleek” modellere elimiz daha sık gidecek gibi duruyor. İster topuz formunda kullanın, ister örgü, ister de ince saç lastikleriyle birkaç boğum haline getirin; auranızı değiştirecek bu modele bir şans verin deriz!

Yeni trend alarmı: fiyonklar

Gossip Girl Upper East siderı Blair Waldorf’tan aşina olduğumuz fiyonklar, bu sezonun trend saç aksesuarlarından. “Preppy” havasına gireceğiniz fiyonklarla, at kuyruklarınızı ya da nostaljik görünümlü yarım at kuyruğu modelinizi hareketlendirip; blazer ve loaferlarla kombinleyebilirsiniz.

İtalyan kütü

Sonbahar denince akıllara gelen ilk model hiç şüphesiz küt kesimdir. Koca bir yaz sezonunun ardından deniz, havuz, güneşle yıpranan saçları toparlamak için soluğu kuaförde alanların bu sene deneyebileceği yeni bir küt saç modeli de var üstelik! İtalyan kütü olarak geçen bu model, normal küte göre çok daha klasik ve sofistike bir görünüm sunuyor. Zendaya ve Hailey Bieber gibi ünlü isimlerin tercih ettiği bu model, kısa saçta 90’lar efekti almak isteyenler için bu sezonun en doğru seçimi olabilir!

Yazı: Beste Doğan