1- Turuncu kombosu

Her sezonun göz bebeği French tips sonbaharın olmazsa olmazı turuncu tonlarıyla buluşursa ne mi olur? Ortaya sıradanlıktan uzak, şeker gibi tırnaklar çıkar!

2- Animal printsiz asla!

Zebralar, leoparlar her sezon en çok tercih edilen tırnak modelleri arasında. İster tüm tırnaklarınızda kullanıp daha iddialı bir tercih yapın, ister yalnızca yüzük parmağınızda kullanıp geri kalan manikürünüzde ona uyan renklere yönelin; günün sonunda herkesin ilgisini çeken tırnaklara sahip olacaksınız.

3- Kırmızı tırnak teorisine hareket katıyoruz

Siz de sadelikten yana olup işin içine biraz eğlence katmak isteyenlerden misiniz? o zaman bu tasarım tam da size göre! Chanel‘in tırnak sanatçısı Betina Goldstein’in ilhamını 1920’lerden alarak tasarladığı bu model, klasik kırmızı cila ile tırnak etlerine doğru oluşturulmuş negatif alanı birleştiriyor. Ortaya tertemiz, çok kullanışlı bir tasarım çıkıyor.

4- Bodrum mandalinası

Eylül ayında hasadı başlayan mandalinaları tırnaklarda görmemek mümkün mü? Kenarları daha koyu bir turuncu ile yapılmış ince bir çizgiyle belirginleştirilmiş bu modelin seveni çok olacak bizden söylemesi.

5- Turuncunun papatyalarla buluşması

Bu sezon bolca göreceğimiz turuncuyla zamansız çiçek deseninin buluşması ile ortaya çıkan bu modelle, uğraşılmış gözüken tırnaklara sahip olabilirsiniz. Evinizde de rahatlıkla yapabileceğiniz bu zarif modeli biz çok sevdik!

6- Barbie etkisi sonbaharda da devam ediyor

Barbie furyası sayesinde son zamanlarda daha büyük özgüvenle tercih edilen pembe tonları, sonbahar moduna sokmada bir numara olan turuncuyla birleşiyor. Adeta bir gün batımını andıran bu modeli, üzerinde yapılacak ufak tefek oynamalarla kişiselleştirmek de mümkün!

7- Sonbahar çiçekleri

Çiçekler genellikle ilkbaharı anımsatsalar da, seçilen sezon renkleriyle sonbahara da mükemmel uyum sağlayabilirler. Yeşiller, safran sarıları, turuncular… Kulağa çok hoş gelmiyor mu?

8- Safran Enerjisi

Çiçek desenlerinde kullanılabilecek renklerden söz ederken safran sarısından bahsetmiştik. Enerjisi çok yüksek olan safran rengini manikürünüzde tek renk olarak kullanmak da şahane bir seçim olabilir!



9- 70’ler görünümü

Tasarımı ve kullanılan renk paletiyle size zamanda yolculuk yaptıracak bu tasarımla sonbaharı karşılamaya ne dersiniz?

10- Klasik bordodan sıkılanlara

Tırnak stickerları ve üç boyutlu aksesuarlarla hareket katılan bordo rengi; biraz değişim isteyip, konfor alanının çok da dışına çıkmak istemeyenler için biçilmiş kaftan!

Yazı: Beste Doğan