OKB (Obsessif-Kompulsif Bozukluk) için en etkili kanıta dayalı yaklaşımlardan biri olan farkındalığa dayalı BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi), dünya çapında milyonlarca hastaya umut olan bir model hâline geldi. Jon Hershfield ve Tom Corboy tarafından kaleme alınan ve klinisyenler tarafından “OKB kaynaklarının en iyilerinden biri” olarak gösterilen “OKB İçin Farkındalık Çalışma Kitabı”, şimdi Destek Yayınları tarafından Türkçede. Eser, OKB’nin tüm yaygın alt tiplerine — bulaşma, kontrol, zarar verme, cinsel yönelim, dini obsesyonlar, ilişki temelli OKB, pedofili temalı obsesyonlar, varoluşçu OKB vb.— ayrı bölümler ayırarak pratik egzersizler, maruziyet yönergeleri ve farkındalık protokolleri sunuyor.

Uluslararası alanın önde gelen isimleri kitabı şu sözlerle tanımlıyor: “BDT ve farkındalığın mükemmel birleşimi… OKB yaşayan herkesin kitaplığında olmalı.” — Kimberley Quinlan, LMFT

“Bu kitap, OKB’yi yönetenlere gerçek anlamda bir yol haritası sunuyor.” — Patrick McGrath, PhD

Arka kapak yazısı

OKB’nin pençesinden kurtulmak için güçlü ve pratik araçlar. Zihniniz size oyun mu oynuyor? Aklınıza gelen düşünceleri susturmakta zorlanıyor musunuz? Kirlenmekten, zarar vermekten ya da kontrolü kaybetmekten mi korkuyorsunuz? Bu belirtiler sizi bir takıntı, kaçınma ve yalnızlık döngüsünün içine hapsedebilir. İyi haber şu: Yardım mümkün. OKB İçin Farkındalık Çalışma Kitabı, bu zorlu döngüyü kırmanız için hem bilimsel hem de pratik araçlar sunuyor. Güncellenmiş bu yeni baskı ile:

Anda kalma beceriniz gelişecek, çarpıtılmış düşüncelerle baş etmeyi öğrenecek, düşünceleri ve duyguları gerçekmiş gibi değerlendirmeyi bırakacaksınız. Ve zamanla, OKB ile dolu değil, dolu dolu bir yaşamın kapılarını aralayacaksınız. Zihninizin sesini bastırmadan, onunla barış yapmanın zamanı geldi. Gerçek özgürlük, düşüncelerinizle savaşmayı bırakmakla başlar.