Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, 6 yıllık sevgilisi Duygu Sarışın ile olan ilişkisini yakın zamanda noktalamıştı.

Çiftin yeniden barışıp barışmayacağı merak edilirken, Çağatay Ulusoy’dan ters köşe geldi. 32 yaşındaki Çağatay Ulusoy’un hayatındaki yeni isim ortaya çıktı.

Başarılı oyuncu, iddiaya göre kendisinden 14 yaş büyük sosyetik güzele gönlünü kaptırdı. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un gönlünü sosyetik güzel Ece Sükan’a kaptırdığı öne sürüldü.

Aralarında 14 yaş var

Yakın zamanda verdiği bir röportajda aşk hayatına vakit ayıramamaktan yakınan Ece Sükan’ın bir aydan beri Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı söyleniyor. Buna göre çift geçtiğimiz gün bir mekanda sabaha kadar beraber eğlendi.

Başarılı oyunculuğu magazin basınının en çok dikkat çeken isimlerinden olan Çağatay Ulusoy ile Sükan’ın aralarında 14 yaş bulunuyor.