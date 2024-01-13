Listemizde farklı türlerden kitaplar var. Kitap tavsiye etmek riskli bir iş farkındayız! Kitaplığınızda mutlaka olmasını isteyeceğiniz bazı kitapları derledik. İşte “bu hafta hangi kitapları okusak?” sorusunun yanıtı…

Kanatlı Güneş / Özlem Ertan

Antik kentleri gezerken hepimiz benzer şeyler düşünürüz: Acaba burada gündelik yaşam nasıldı? İnsanlar nasıl giyinir ne yer ne içerdi? Peki ya bu şehirler tamamen ayakta oldukları dönemlerde nasıl görünürdü?

Annesi bir Hititolog olan Aruna da Yazılıkaya’da gezerken benzer şeyler düşünüyordu. Ta ki zamanda yolculuk yapıp kendini bir anda Hitit Çağı’nda bulana kadar… Peki, siz de Aruna ile Yazılıkaya’dan çıkıp benzersiz bir maceraya atılmaya ne dersiniz? Sanatı, dini, savaşları, güçlü krallığı ve kralları ile Anadolu’da hüküm sürmüş en önemli uygarlıklardan birini yaratan Hititlerin yaşamına yakından tanık olmak ister misiniz? Aruna’nın zorlu görevinde başına gelenleri heyecanla takip ederken tarihin bu gizemli dönemini de keşfetmeye hazır mısınız? Özlem Ertan’ın yazdığı “Kanatlı Güneş” Genç Destek Yayınları’ndan çıktı.

Kendiliğinden Evrim / Bruce Lipton – Steve Bhaerman

Hepimiz hastalıklardan görünüşte mucizevi bir şekilde kurtulan insanların hikayelerini duymuşuzdur, peki bu gerçek olabilir mi? Dünyaca ünlü biyolog Bruce H. Lipton’a göre bu sadece mümkün değil, halihazırda gerçekleşiyor.

Kendiliğinden Evrim’de, epigenetik biliminin dünyaca ünlü uzmanı, değişen biyoloji anlayışımızın gezegenimizin tarihindeki bu çalkantılı dönemde yön bulmamıza nasıl yardımcı olacağını ve her birimizin bu küresel değişime nasıl katılabileceğimizi ortaya koyuyor.

Dr. Lipton, siyaset felsefecisi Steve Bhaerman ile birlikte bizi bugün bulunduğumuz yere getiren ve aynı zamanda statükoya saplanmış halde tutan eski inançları sorgulayarak, kendiliğinden evrimi tetikleyebileceğimizi ve türümüzü daha parlak bir geleceğe nasıl taşıyabileceğimizi düşünmeye davet ediyor:

Kendiliğinden evrim DNA’nın rolünü, biyolojinin “tartışılmaz” temellerini, zihin ve madde arasındaki ilişkiyi, her birimizin nasıl dünyamızın sağlığını ve büyümesini destekleyen gezegensel “kök hücreler” haline gelebileceğimizi tartışıyor. Dünyaca ünlü biyolog Bruce H. Lipton ile siyaset felsefecisi Steve Bhaerman’ın kaleme aldığı “Kendiliğinden Evrim” Beyaz Baykuş Yayınları etiketiyle tüm kitabevlerinde…

Çılgın Yemek Kamyonu (Cilt 1-2) / Rokurou Ogaki

Orta yaşlı ve huysuz Gordon, kumlarla kaplı bir dünyada yemek kamyonu işletmektedir. Bir gün çölün ortasında yerde çırılçıplak yatan Arisa’yla karşılaşır. Ona yemek verirken genç kızın peşindekilerin saldırısına uğrarlar. Orta yaşlı bir aşçı ve vahşi ruhlu bir genç kızın, şiddet ve oburlukla dolu yolculuğu başlar.