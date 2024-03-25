Sıkı bir okuyucuysanız ve kitaplığınızda yeni kitaplara her zaman yer varsa, sizin için harika bir okuma listesi hazırladık. Listemizde farklı türlerden kitaplar var. Kitap tavsiye etmek riskli bir iş farkındayız! Kitaplığınızda mutlaka olmasını isteyeceğiniz bazı kitapları derledik. İşte “bu hafta hangi kitapları okusak?” sorusunun yanıtı…

Kirlendik / Erdal Bila

Kirlenmek sözcüğünden yola çıkarak okura ayna tutan yazar Erdal Bila, öykülerinde; kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal anlamda yaşamın tüm yollarında geziniyor. Bu yollardan topladığı insan manzaralarını okura sunarken, daha çok kirlenen yanlarımızı dillendiriyor. İçimizdeki çocuğu yok eden duvarların, bentlerin, surların ve parmaklıkların arkasında sıkışmışlığımızı, yok oluşumuzu farklı mekânlar, farklı karakterler üzerinden yüzümüze vuruyor. Ve bize hiç yabancı olmayan öykülerin bir yerlerinde kendimizden bir parça buluyoruz.

Daha çok kentlerin varoşlarındaki ve kırsaldaki yaşam hikâyelerini öyküleştiren Erdal Bila, töre cinayetlerinden, kadına şiddete kadar ülkemizin kanayan yarası sayılan tüm konuları kendine has uslubuyla okura aktarıyor.

Yazar; bedeni üzerinden para kazanan bir kadının kirlenişinden, çocuklarına sahip çıkamayan bir babanın kirlenişine, emeklilik hayallerinin yok oluşunu sessiz sedasız seyreden bir karakterden, çocuk sevincini çoktan yitirmiş başka bir karaktere dörtnala koşuyor.

Bu topraklarda kendini yersiz, yurtsuz ve aidiyetsiz hissedenlerin, köklerinden koparılanların yaşadıklarına şahit olmaya hazır mısınız? Erdal Bila’nın kaleminden “Kirlendik” Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Seninle İçtiğim Sigara 1 / Jinushi

Jinushi tarafından yazılan ve resimlenen Japon manga serisinin ilki “Seninle İçtiğim Sigara 1” Athica Yayınları tarafından okurun beğenisine sunuldu. Tüm hayatı işinden ibaret olan Sasaki’nin tek dostane iletişimi bir süpermarket çalışanı ile olandır.

Mesai bitiminde güler yüzlü Yamada’ yı yerinde bulamayan Sasaki’ nin keyifli ve dokunaklı hikayesi marketin arka tarafından aldığı bir sigara daveti ile başlar. Bu yeni arkadaş kasiyer Yamada’ya hem çok benzemektedir hem de oldukça farklıdır.

Eğlenceli ve romantik bir okuma deneyimi isteyenler için “Seninle İçtiğim Sigara”, serisinin ilki ile Athica Yayınları etiketiyle tüm kitabevlerinde….

Hayallerin Efendisi – Tolkien / Melissa Mey

Tüm dünyada sevilen ve özellikle eserlerinden uyarlanan filmleri hala en ilgi gören başyapıtlar arasında yer alan Tolkien, yarattığı fantastik dünyaların içinde kalmış bağımlılara sahip bir yazar. Bir eseri sevmek için önce yaratıcısını tanımak gerekir diyen yazar Melissa Mey, sanatçıyı tanımanın ve eseri anlamanın onunla bağ kurmamızı sağlayacağının altını çiziyor.

Tolkien hakkında yazılmış bu kitap, Tolkien filmleri, içerdikleri sembolik anlatımlara dair araştırmalar ve yazarın tüm yaşamının en önemli olaylarının kronolojik olarak sıralandığı, yazarı ve hatta biyografi severlere tek kitapta Tolkien’i anlatan bir derleme kitabı.

Tolkien’in fantastik dünyasını anlamanın en iyi yolu onun tüm yaşam izini sürmekten geçecektir. Adım adım ve her bir detayı inceleme fırsatı bulacağınız Hayallerin Efendisi – Tolkien Melissa Mey’in kaleminden tüm kitapçılarda.

İhtiyacı Kadar Sev / Haşim Volkan

Yazar Haşim Volkan’ın aşka, sevgiye ve ilişkilere dair yazıldı dediği kitabı “İhtiyacı Kadar Sev” doğru kişiyi bulmak kadar onu doğru şekilde sevmenin de önemine değiniyor.

İlişkilerde içimizdeki sesi dinlemekten daha fazlasını yapmamız gerektiğini belirten Volkan, son derece gerçekçi ve mantıksal bir kurguyla doğru eşleşmenin ve bu eşleşmeyi muhafaza etmenin yollarını adeta bir rehber gibi okura sunuyor.

İlişkilerin bir zafer değil süreç meselesi olduğunun altını çizen “İhtiyacı Kadar Sev” Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.