Listemizde farklı türlerden kitaplar var. Kitap tavsiye etmek riskli bir iş farkındayız! Kitaplığınızda mutlaka olmasını isteyeceğiniz bazı kitapları derledik. İşte “bu hafta hangi kitapları okusak?” sorusunun yanıtı…

100. Yıl Cumhuriyet Alfabesi / Haydar Ergülen

Yüz yılı geride bırakıp ikinci yüz yılın ilk günlerini yaşıyor Türkiye Cumhuriyeti. Haydar Ergülen de kendi merceğinden geride bıraktığımız yüz yıla bakıyor. Bu kez, A’dan Z’ye bir lügatçe ile…

100. Yıl Cumhuriyet Alfabesinde Ergülen Ankara’dan kalkan tramvayla yurt sathına uzanıyor. İzmir Fuarı’nda sahneyi yeniden kuruyor. Ulus Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na simge meydanları ve burada yaşananları yazıyor. Bomonti Bira Fabrikası’na uğrayıp akşam serinliğinde içimizi ferahlatıyor. Siyasetten gündelik hayata, sanattan yakın tarihin travmalarına yeni bir “sözlük” kuruyor. Kimler yok ki… Ecevit, (Çoban) Sülü, Âşık Veysel, Nâzım, Zeki Müren… Nice zorluklarla kurulan Cumhuriyet’in Çorum’dan Maraş’a, Sivas’a nice zorluklara da göğüs gerdiğini gösteriyor. Bir dönem birileri “yüz yıllık ara” gibi mesnetsiz ifadeler kullandıysa da, Cumhuriyet’in “ilelebet payidar kalacağını” hatırlatıyor. Serde şairlik var, şairlik kadar devrimcilik de! Haliyle dünden bugüne Cumhuriyet’in nasıl ve kimler tarafından örselenmeye çalışıldığını Ergülen’ce ve lisan-ı münasiple anlatıyor. 100. Yıl Cumhuriyet Alfabesi Cumhuriyet’in nasıl kurulduğuna değil, günahıyla sevabıyla nasıl bir yüz yılı geride bıraktığımıza dair eleştirel bir Cumhuriyet okuması.

Hatırladığım Kadarıyla Hatırladığım Şekliyle Hayatım / Cüneyt Ülsever

Cüneyt Ülsever’i nasıl bilirsiniz? Gazeteci olarak tanımlayabiliriz onu. Akademik geçmişini bilenlerse ekonomist veya insan kaynakları uzmanı olarak tanımlayacaktır. Son yıllarda kaleme aldığı romanlarının takipçileri polisiye yazarı olarak adlandırabilir. Bir dönem ardı ardına açılan bankaların yönetim kadrosunda da bulunmuştur, Türkiye’nin ilk özel televizyon kanalı Star 1’in kuruluşunda da yer almıştır. Dönemin ANAP’ında milletvekili adayı olmuş, aktif siyasetin içinde de yer almıştır. Deyim yerindeyse, dönemin Türkiye’sinde “her masada” karşımıza çıkar Cüneyt Ülsever. Haliyle hayatına dair söyledikleri sadece kendi hikâyesinden ibaret değil, Türkiye’nin yakın tarihini ve o yılların aktörlerini de içeriyor.

Hatırladığım Kadarıyla Hatırladığım Şekliyle Hayatım adlı anılar kitabında Ülsever, doğduğu günden bugüne hayatını kaleme alıyor. Türkiye’nin yetiştirdiği parlak akademisyenlerden birbirinden güçlü medya patronlarına, ülkenin kader çizgisini değiştiren politikacılardan birlikte mesai yaptığı gazetecilere kadar 32 kısım tekmili birden bu kitapta. İyilere hakkını teslim ederken kötülere lafını esirgemiyor, başlığını bildiğimiz ama devamını merak ettiğimiz meseleleri de masaya yatırıyor. Hatırladığım Kadarıyla Hatırladığım Şekliyle Hayatım kitabında Cüneyt Ülsever bütün samimiyetiyle okuruna içini döküyor.

Khimaira / John Barth

Binbir Gece Masalları’nın kahramanı Şehrazat’ın küçük kız kardeşi Dünyazat, kendisinin ve onu tutsak eden prensin kaderini elinde tutmaktadır. Medusa’yı öldüren yarı tanrı Perseus, kırk yaşında, sıradan bir ölümlü gibi orta yaş kriziyle baş etmeye çalışırken itibarı için de mücadele etmektedir. Bir zamanlar kanatlı at Pegasus’u evcilleştiren Bellerophontes ise kendini sürekli kuzeni Perseus’la mukayese ederken kahramanlık mitini güçlendirmeye çalışmaktadır.

John Barth, adını Bellerophontes tarafından öldürülen üç başlı canavar Khimaira’dan alan ve postmodern edebiyatın önemli yapıtlarından biri olan eserinde söz konusu üç hikâyeyi farklı bakış açılarıyla yeniden anlatıyor.

Sevgiler ve Lolipoplar – Büyüklerden Çocuklara Mektup Var! / Bahar Eriş

Büyükler çocuklara mektup yazdığında aslında kendi çocukluklarına da yazmış olurlar. Hayattaki üzüntülerini tamir etmek; başardıklarını ve inandıklarını duyurmak isterler. Bahar Eriş, Sevgiler ve Lolipoplar kitabında, yakından tanıdığımız liderlerin, sanatçıların ve biliminsanlarının çocuklara yazdığı içten mektupları bize ulaştırıyor: Atatürk, Einstein, Ayşe Kulin, Charles Dickens, Graham Bell, Indira Gandhi ve daha niceleri… Bu mektuplarda bilgece sözler, deneyimler, rehberlikler ve küçük teselliler bulacaksınız.

Bunun Adı Girdap / Ayfer Feriha Nujen

70’lerde soğuk bir yetimhanenin izbe banyosunda küçük, kendine kapanmış çıplak bir beden buzdan çözülmüş bir suyun çığlığıyla karşılık verir hayata. Teninin altına yerleşen soğuğu hiçbir dokunuş ısıtmayacaktır artık.

Geçmişten çıkıp gelen hala, genelev emekçisi Leman ve aşığı İbrahim… Talih, Nazmi Hoca, Nilgün ve diğerleri. Kapı önünde kalmış bir protez bacak… Ölümler, intiharlar… Birbirine değdikçe bir diğerini alaşağı eden yaşamlar. Birbirinden kopmaya çalıştıkça hepsi bir girdabın içerisinde savrula savrula aynı karanlık noktaya doğru akıyorlar. Anlatıya eşlik eden hüzünlü, sarı Murat 131’in dikiz aynasında parçalanmış, kayıp bir ailenin trajedisi akıyor.