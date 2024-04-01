Sıkı bir okuyucuysanız ve kitaplığınızda yeni kitaplara her zaman yer varsa, sizin için harika bir okuma listesi hazırladık. Listemizde farklı türlerden kitaplar var. Kitap tavsiye etmek riskli bir iş farkındayız! Kitaplığınızda mutlaka olmasını isteyeceğiniz bazı kitapları derledik. İşte “bu hafta hangi kitapları okusak?” sorusunun yanıtı…

Türk Sanatı / Merve Köken

Orta Asya Türk toplumu, en eski, en köklü uygarlıklardan biri…

Peki yaşadığımız toplumun kültürüne dair her şeyi biliyor muyuz? İslamiyet öncesi Türk toplumunda, bu topraklarda neler oluyordu? Sanat; bir toplumun kültürüne, yaşayışına, refahına dair çok fazla ipucu içerir, o sanatı doğru okumasını bilenlere… Atalarımızın duygu ve düşüncelerini öğrenmeye hazır mısınız? Araştırmacı, edebiyatçı ve sanat tarihçisi Merve Köken’in çok yalın bir dille kaleme aldığı Türk Sanatı Karakarga Yayınları’ndan çıktı!

Homo Imperfectus – Kusurlu İnsan / María Martinón-Torres

Ölüm, yaşlanmak, korkular, akıllı olmanın sonuçları, kanser, ergenlik, arkadaşlık, şiddet…

Herkesi en az hayatının bir döneminde korkutan konuları bilimsel ve sosyolojik olarak değerlendirildiği Kusurlu İnsan ile bambaşka bir bakış açısına hazır mısınız? İnsan, bunları evrimi boyunca nasıl ele aldı? Evrimimize nasıl etkisi oldu?

Tıp doktorluğunun yanı sıra antropoloji alanında da uzmanlaşmış, bir yandan da İnsan Evrimi Ulusal Araştırma Merkezi’nin (CENIEH) direktörü olan Dr. Maria Martinon Torres’in uzun yıllar araştırarak ortaya koyduğu tüm dünyada yankı uyandıran Homo Imperfectus, Kusurlu İnsan şimdi Beyaz Baykuş etiketiyle tüm kitapçılarda!

Kitapyiyenler / Sunyi Dean

Kitapların içindekilere sahip olmanın tek yolu onları okumak değildi…

Kitapyiyenler, Kuzey İngiltere’de kitapların içeriğine onları yiyerek sahip olan bir klanın fantastik hikayesini bize anlatıyor.

Casusluk romanları biberli bir atıştırmalıkken aşk romanları tatlı ve lezzetlidir. Bir harita yemek, doğal navigasyon becerisi kazandırırken yaramazlık yapan çocuklara sözlüklerdeki küflü sayfalar yedirilir.

Yazar Sunyi Dean, karanlık ve yer yer korkutucu pek çok öğeyi kurgusunda barındıran kitabında aynı zamanda geleneksel, kadının soyun devamını sağlayacak bilgilerle donatılmasının yeterli olduğu bir ailenin üyesi anne Devon’ın, kitap yerine zihin yemek konusunda bitmek tükenmez bir iştaha sahip yavrusunu korurken nasıl dönüşüm gösterdiğini de bize ustalıkla aktarıyor. Ödül rekortmeni “Kitapyiyenler” Athica Yayınları’ndan çıktı.