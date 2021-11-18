Bu hafta vizyonda ne var?

19 Kasım 2021 Cuma günü vizyona girecek olan birbirinden farklı konuları olan, uzun süredir beklenen haftanın filmlerini sizin için derledik. Bu hafta vizyona girecek filmlerin arasında Spencer, Hayalet Avcıları: Öteki Dünya, King Richard : Yükselen Şampiyonlar filmleri öne çıkıyor.

İşte bu hafta vizyona girecek filmler…

Spencer

Başrolünde Kristen Stewart’ın yer aldığı, uzun süredir vizyona girmesi beklenen Spencer filmi bu hafta vizyona giriyor. adını Lady Diana’nın evlenmeden önceki soyadından alan Spencer filmi, Lady Diana’nın hayatını konu alıyor. Prens Charles ve Diana’nın dünyaya ayrılma kararlarını duyurmadan önceki Aralık 1991’de geçen film, çiftin Norfolk’taki sarayda geçirdikleri son Noel tatiline odaklanılıyor.

Hayalet Avcıları: Öteki Dünya

Başrollerinde Sigourney Weaver, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Dan Aykroyd, Bill Murray’in olduğu Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filmi, küçük bir kasabaya taşınan bir anne ve iki çocuğunun büyükbabalarının bıraktığı hayalet avcı mirasıyla bulundukları kasabayı hayalet istilasından kurtarmaya çalışmalarını anlatıyor.

King Richard : Yükselen Şampiyonlar

Gerçek bir hikayeye dayanan film, babaları tarafından desteklenen ve yetiştirilen ünlü profesyonel tenis oyuncuları Serena Williams ve Venus Williams kardeşlerin hikâyesini anlatıyor. Filmin başrollerinde Saniyya Sidney, Will Smith ve Aunjanue Ellis yer alıyor.

Aşk Yolunda

Romantik komedi türündeki bu film, hayatı boyunca yaşadığı şanssızlıklardan bıkan ve bu şanssızlıktan kurtulmak için türlü yollar deneyen genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Filmin başrollerinde Çiğdem Batur, Asuman Dabak, Ayhan Taş, Bora Cengiz, Şahin Irmak’ın yer alıyor.

Cehennem Kapısı

Oğluyla birlikte trafik kazası geçirdikten sonra oğlu ortadan kaybolan Cecilia oğlunu aramaya başlar. Cecilia kaza sonrası ne olduğunu hatırlamıyordur ve umutsuzca bir arayışa başlar.

Dünyanın En Kötü İnsanı

Julie adında genç bir kadının hayatına odaklanan filmde, yakında 30 yaşına girecek olan ve hayatıyla ilgili kararsızlıkları ve tutarsızlıkları olan Julie’nin kendini bulma yolculuğunu anlatıyor.

Pişiriciler

Komedi türündeki animasyon filmi Pişiriciler, 200 yıldır yer altında yaşayan Elfler’in Helvi önderliğinde yeniden yeryüzüne çıkarak asıl gayelerini hatırlamalarını anlatıyor.

Yan Etki

Uğur Karabulut, Hakan Eratik, Zeynep Şarlıgil’in başrollerinde olduğu Yan Etki filmde, biyolojik silah geliştiren arkadaşları tarafından iyileşmesi için verilen ilacın Cem’de ortaya çıkardığı yan etkilerle birlikte yaşadıklarını anlatıyor.

Muallim

Ruhi Sarı, Melih Selçuk, Sevtap Özaltun’un başrollerinde yer aldığı Muallim filmi, Fransa’da mühendislik eğitim almış bir Jön Türk olan Muallim’in, bir köye sürgüne gönderildikten sonra köy halkı ile uyum sağlamaya çalışmasını konu alıyor.