Stand Up gösterileri ve müzikallerden, güçlü kadrosuyla çok konuşulan Sırça ve Aydınlıkevler oyunlarına 06 Mart haftası İstanbul sahnelerinde neler olduğunu sizler için derledik. Gelin bu hafta sahne sanatlarında neler olduğuna beraber bakalım.

6 Mart 2023

Zengin Mutfağı, DasDas, 20:30

Evlilikten Sahneler, Zorlu PSM, 20:30

İmparator, Trump Sahne, 20:30

Tatavlada Son Dans, Mecidiyeköy Büyük Sahne, 20:30

Berfu & Eser Yenenler- Çift Terapisi, Atatürk Kültür Merkezi- Taksim, 20:00

7 Mart 2023

Aşk Hikayen Düşmüş, Baba Sahne, 20:00

Eksik, Akatlar Kültür Merkezi, 20:30

Beyaz Geceler, Asmalı Sahne, 20:30

Uyandığımda Sesim Yoktu, Caddebostan Kültür Merkezi, 20:30

Özge Özel Stand Up, Zorlu PSM, 21:00

8 Mart 2023

Amy Winehouse, Barış Manço Kültür Merkezi, 20:30

Güle Güle Diva, Kadıköy Emek Tiyatrosu, 20:30

Sırça, UNIQ İstanbul, 21:00

Yalnızım Mesut Bey, Profilo Kültür Merkezi, 21:00

Ağaçtaki Kız, DasDas, 21:00

9 Mart 2023

Bütün Kadınların Kafası Karışıktır, Trump Sahne, 20:30

Cimri, Zorlu PSM, 20:30

Aydınlıkevler, UNIQ İstanbul, 21:00

İbrahim Selim ile Quiz Night, Zorlu PSM, 21:00

Altı Üstü Kabare- Çiftler Çiftler, Kılçık Mekan, 20:30

10 Mart 2023

Nihayet Bitti, Watergarden İstanbul, 20:00

Harika Şeyler Listesi, Arsız Mekan, 20:30

Küçük Bir Rica, Par Sahne, 20:30

Roma’da Bir Cinayet, Profilo Kültür Merkezi, 20:30

Sıradan Karşılaşmalar, Koma Sahnesi, 20:30

11 Mart 2023

İki Bekar, Watergarden İstanbul, 20:00

Küheylan, Zorlu PSM, 20:30

Wolfie Harikalar Operasında, Kadıköy Süreyya Operası, 13:00

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Beşiktaş Kültür Merkezi, 20:30

Tinder Çarpsın, Evde Tiyatro, 20:30

12 Mart 2023

Kum Zambakları, Zorlu PSM, 18:00

Zorla Güzellik Olmaz, Beşiktaş Kültür Merkezi, 18:30

Paraya Hayır!, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 19:00

12 Numaralı Adam, Torium Sahne, 20:00

Çingeneler Zamanı Müzikali, Trump Sahne, 20:00

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