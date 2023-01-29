Kapalı gişe oynayan Alice Müzikali’nden, Shakespeare’in eserinin yeniden yorumlandığı Monte Carlo Balesi’ne 30 Ocak haftası İstanbul sahnelerinde neler izleyebileceğimize hep birlikte bakalım.
30 Ocak 2023 Pazartesi
Alice Müzikali/Zorlu PSM
Zengin Mutfağı/DasDas
İmparator/Caddebostan Kültür Merkezi
Yabancı/Bahçe Galata
Notre Dame’in Kamburu Müzikali/Trump Sahne
31 Ocak 2023 Salı
Dilek Çelebi ile Doğaçlama Tiyatro Ligi/ BKM Mutfak Çarşı
Timsah Ateşi/ Caddebostan Kültür Merkezi
Güle Güle Diva/ Feriye
Hayal Satıcısı/ KOZZY Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi
Sıfır Telaş/ Hann Sahne
1 Şubat 2023 Çarşamba
Sevgili Arsız Ölüm- Dirmit/ Besa Sahne Cevahir
Primia Facie/ Kültürel Performing Arts
Muhteşem Diva/ Trump Sahne
Bütün Kadınların Kafası Karışıktır/ KOZZY Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi
Zehir/ Müze Gazhane
2 Şubat 2023 Perşembe
Tozkoparan İskender Müzikali/ Türker İnanoğlu Maslak Show Center
Açık Mikrofon Stand Up Gecesi/ Çarşı Pub
Dublörün Hikayesi/ Koma Sahnesi
Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım/ Kadıköy Halk Eğitim Merkezi
İfigenya/ Gaziosmanpaşa Sahnesi
3 Şubat 2023 Cuma
Şahları da Vururlar/ Ses Tiyatrosu
Tatavlada Son Dans/ Cevahir Sahnesi
Sır/ Kadıköy Halk Eğitim Merkezi
Yan Rol/ Koma Sahnesi
Monte-Carlo Balesi: Romeo & Juliet/ Zorlu PSM
4 Şubat 2023 Cumartesi
Ağaçlar Ayakta Ölür/ Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi
Cimri/ Çevre Tiyatrosu
Bir Alzheimer’ın Anıları/ Sahne Pulcherie
Monte Carlo Balesi/ Zorlu PSM
Geçit/ Üsküdar Kerem Yılmaz Sahnesi
5 Şubat 2023 Pazar
Lesli Karavil Benim hala umudum var mı?/ Zorlu PSM
Aydınlıkevler/ Uniq İstanbul
Süt Kardeşler/ Cevahir Sahnesi
Her Aşk Biraz Komiktir/ Yunus Emre Kültür Merkezi