Kapalı gişe oynayan Alice Müzikali’nden, Shakespeare’in eserinin yeniden yorumlandığı Monte Carlo Balesi’ne 30 Ocak haftası İstanbul sahnelerinde neler izleyebileceğimize hep birlikte bakalım.

30 Ocak 2023 Pazartesi

Alice Müzikali/Zorlu PSM

Zengin Mutfağı/DasDas

İmparator/Caddebostan Kültür Merkezi

Yabancı/Bahçe Galata

Notre Dame’in Kamburu Müzikali/Trump Sahne

31 Ocak 2023 Salı

Dilek Çelebi ile Doğaçlama Tiyatro Ligi/ BKM Mutfak Çarşı

Timsah Ateşi/ Caddebostan Kültür Merkezi

Güle Güle Diva/ Feriye

Hayal Satıcısı/ KOZZY Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

Sıfır Telaş/ Hann Sahne

1 Şubat 2023 Çarşamba

Sevgili Arsız Ölüm- Dirmit/ Besa Sahne Cevahir

Primia Facie/ Kültürel Performing Arts

Muhteşem Diva/ Trump Sahne

Bütün Kadınların Kafası Karışıktır/ KOZZY Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

Zehir/ Müze Gazhane

2 Şubat 2023 Perşembe

Tozkoparan İskender Müzikali/ Türker İnanoğlu Maslak Show Center

Açık Mikrofon Stand Up Gecesi/ Çarşı Pub

Dublörün Hikayesi/ Koma Sahnesi

Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım/ Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

İfigenya/ Gaziosmanpaşa Sahnesi

3 Şubat 2023 Cuma

Şahları da Vururlar/ Ses Tiyatrosu

Tatavlada Son Dans/ Cevahir Sahnesi

Sır/ Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

Yan Rol/ Koma Sahnesi

Monte-Carlo Balesi: Romeo & Juliet/ Zorlu PSM

4 Şubat 2023 Cumartesi

Ağaçlar Ayakta Ölür/ Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Cimri/ Çevre Tiyatrosu

Bir Alzheimer’ın Anıları/ Sahne Pulcherie

Monte Carlo Balesi/ Zorlu PSM

Geçit/ Üsküdar Kerem Yılmaz Sahnesi

5 Şubat 2023 Pazar

Lesli Karavil Benim hala umudum var mı?/ Zorlu PSM

Aydınlıkevler/ Uniq İstanbul

Süt Kardeşler/ Cevahir Sahnesi

Her Aşk Biraz Komiktir/ Yunus Emre Kültür Merkezi