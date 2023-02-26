Müzikallerden, stand up gecelerine bu hafta sahne sanatlarında neler olduğunu sizler için derledik. Gelin bu hafta sahne sanatlarında neler olduğuna beraber bakalım.
27 Şubat 2023
Toz, Zorlu PSM, 19:00
Vişne Bahçesi, Trump Sahne, 20:30
Richard, UNIQ İstanbul, 21:00
Müdahale, İkinci Kat Kadıköy, 20:30
Evlilikten Sahneler, Zorlu PSM, 20:30
28 Şubat 2023
Biri & Birisi, Baba Sahne, 20:30
Yaralarım Aşktandır, Cevahir Sahnesi, 20:30
Kundakçı, Zorlu PSM, 20:30
Ben ve Ben, Göztepe Oda Tiyatrosu, 20:30
Güzel Son, ENKA Oditoryumu, 20:30
1 Mart 2023
Karı Koca İşleri, Barış Manço Kültür Merkezi, 20:30
Her Oyunun Sonu, Kadıköy Emek Tiyatrosu, 20:30
Kibritin Ucunda, Zorlu PSM, 20:30
Mesut Süre ile İlişki Testi, Watergarden İstanbul, 21:00
Monologlar Müzesi ‘Evdekiler’, Monologlar Müzesi, 20:30
2 Mart 2023
Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası/ Şirket, Dada Salon Kabarett, 20:30
Tolga Çevik- Tolgshow, Bostancı Gösteri Merkezi, 21:00
Çingeneler Zamanı Müzikali, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 20:30
Çılgın Zamanlar, Yunus Emre Kültür Merkezi, 20:30
84 90 62 74 / Old Fools, Craft Yapı Kredi Bomontiada, 20:00
3 Mart 2023
Tatavlada Son Dans, Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi, 20:30
Cimri, Caddebostan Kültür Merkezi, 20:30
Istırap Korosu, Cevahir Sahnesi, 20:30
Edepsiz Komedi, Evde Tiyatro, 23:00
12 Numaralı Adam, Maltepe Dragos Sahne, 20:30
4 Mart 2023
Seyirci, Kats Sahne, 20:30
Prima Facie, Koma Sahnesi, 20:30
Mezarcı, Cevahir Sahnesi, 20:30
Bütün Kadınların Kafası Karışıktır, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 20:30
Mahşer- i Cümbüş, Trump Sahne, 20:30
5 Mart 2023
Aşınma, Zorlu PSM, 18:30
Deniz Göktaş Stand Up, Zorlu PSM, 20:30
Seninle Evlenir Miyim?, Torium Sahne, 20:00
Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım, Caddebostan Kültür Merkezi, 20:00
Hizmetçiler, Par Sahne, 20:30
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