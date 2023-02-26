Müzikallerden, stand up gecelerine bu hafta sahne sanatlarında neler olduğunu sizler için derledik. Gelin bu hafta sahne sanatlarında neler olduğuna beraber bakalım.

27 Şubat 2023

Toz, Zorlu PSM, 19:00

Vişne Bahçesi, Trump Sahne, 20:30

Richard, UNIQ İstanbul, 21:00

Müdahale, İkinci Kat Kadıköy, 20:30

Evlilikten Sahneler, Zorlu PSM, 20:30

28 Şubat 2023

Biri & Birisi, Baba Sahne, 20:30

Yaralarım Aşktandır, Cevahir Sahnesi, 20:30

Kundakçı, Zorlu PSM, 20:30

Ben ve Ben, Göztepe Oda Tiyatrosu, 20:30

Güzel Son, ENKA Oditoryumu, 20:30

1 Mart 2023

Karı Koca İşleri, Barış Manço Kültür Merkezi, 20:30

Her Oyunun Sonu, Kadıköy Emek Tiyatrosu, 20:30

Kibritin Ucunda, Zorlu PSM, 20:30

Mesut Süre ile İlişki Testi, Watergarden İstanbul, 21:00

Monologlar Müzesi ‘Evdekiler’, Monologlar Müzesi, 20:30

2 Mart 2023

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası/ Şirket, Dada Salon Kabarett, 20:30

Tolga Çevik- Tolgshow, Bostancı Gösteri Merkezi, 21:00

Çingeneler Zamanı Müzikali, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 20:30

Çılgın Zamanlar, Yunus Emre Kültür Merkezi, 20:30

84 90 62 74 / Old Fools, Craft Yapı Kredi Bomontiada, 20:00

3 Mart 2023

Tatavlada Son Dans, Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi, 20:30

Cimri, Caddebostan Kültür Merkezi, 20:30

Istırap Korosu, Cevahir Sahnesi, 20:30

Edepsiz Komedi, Evde Tiyatro, 23:00

12 Numaralı Adam, Maltepe Dragos Sahne, 20:30

4 Mart 2023

Seyirci, Kats Sahne, 20:30

Prima Facie, Koma Sahnesi, 20:30

Mezarcı, Cevahir Sahnesi, 20:30

Bütün Kadınların Kafası Karışıktır, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 20:30

Mahşer- i Cümbüş, Trump Sahne, 20:30

5 Mart 2023

Aşınma, Zorlu PSM, 18:30

Deniz Göktaş Stand Up, Zorlu PSM, 20:30

Seninle Evlenir Miyim?, Torium Sahne, 20:00

Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım, Caddebostan Kültür Merkezi, 20:00

Hizmetçiler, Par Sahne, 20:30

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