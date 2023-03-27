27 Mart haftası İstanbul sahnelerinde neler olduğunu sizler için derledik. Gelin bu hafta sahne sanatlarında neler olduğuna beraber bakalım.

27 Mart 2023

Zengin Mutfağı, UNIQ İstanbul, 21:00

Alice Müzikali, Zorlu PSM, 21:00

Monologlar Müzesi ‘Aşk’, Monologlar Müzesi, 20:30

Çingeneler Zamanı Müzikali, KOZZY Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi, 20:30

Leydi Bright’ın Deliliği, İkinci Kat Kadıköy, 20:30

28 Mart 2023

Amadeus, Zorlu PSM, 20:30

Güzel Son, ENKA Oditoryumu, 20:30

Eksik, ENKA Oditoryumu, 20:30

Akciğer, Watergarden İstanbul, 20:30

Küheylan, Zorlu PSM, 20:30

29 Mart 2023

Jekyll& Hyde, Zorlu PSM, 21:00

Richard, UNIQ İstanbul, 21:00

Yaşamaya Dair, ENKA Oditoryumu, 20:30

İki Bekar, Watergarden İstanbul, 20:00

Uysal Kadın, Caddebostan Kültür Merkezi, 20:30

30 Mart 2023

Dayanışma Sahnesi, Zorlu PSM, 18:00

Güneyli Bayan, ENKA Oditoryumu, 20:30

12 Numaralı Adam, TiyatroOps, 20:30

Tatavlada Son Dans, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 21:00

Şaşırt Beni, Trump Sahne, 21:00

31 Mart 2023

Nihayet Bitti, Watergarden İstanbul, 20:00

Aşk Hikayen Düşmüş, Mall Of İstanbul Moi Sahne, 20:00

Yan Rol, Caddebostan Kültür Merkezi, 20:30

Aydınlıkevler, UNIQ İstanbul, 21:00

Mahşer-i Cümbüş, Watergarden İstanbul, 21:00

1 Nisan 2023

Bale Masalları, Zorlu PSM, 13:00

Ölün Bizi Ayırana Dek, Caddebostan Kültür Merkezi, 21:00

Fanatik, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 21:00

Seninle Evlenir Miyim?, Watergarden İstanbul, 20:30

Kibarlık Budalası, Cevahir Sahnesi, 20:30

2 Nisan 2023

Kum Zambakları, Zorlu PSM, 18:00

Süt Kardeşler, Caddebostan Kültür Merkezi, 20:30

Anne, Mall Of İstanbul Moi Sahne, 20:30

Alice Müzikali, Zorlu PSM, 20:00

Yaşamaya Dair, Trump Sahne, 20:30

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