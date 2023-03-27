27 Mart haftası İstanbul sahnelerinde neler olduğunu sizler için derledik. Gelin bu hafta sahne sanatlarında neler olduğuna beraber bakalım.
27 Mart 2023
Zengin Mutfağı, UNIQ İstanbul, 21:00
Alice Müzikali, Zorlu PSM, 21:00
Monologlar Müzesi ‘Aşk’, Monologlar Müzesi, 20:30
Çingeneler Zamanı Müzikali, KOZZY Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi, 20:30
Leydi Bright’ın Deliliği, İkinci Kat Kadıköy, 20:30
28 Mart 2023
Amadeus, Zorlu PSM, 20:30
Güzel Son, ENKA Oditoryumu, 20:30
Eksik, ENKA Oditoryumu, 20:30
Akciğer, Watergarden İstanbul, 20:30
Küheylan, Zorlu PSM, 20:30
29 Mart 2023
Jekyll& Hyde, Zorlu PSM, 21:00
Richard, UNIQ İstanbul, 21:00
Yaşamaya Dair, ENKA Oditoryumu, 20:30
İki Bekar, Watergarden İstanbul, 20:00
Uysal Kadın, Caddebostan Kültür Merkezi, 20:30
30 Mart 2023
Dayanışma Sahnesi, Zorlu PSM, 18:00
Güneyli Bayan, ENKA Oditoryumu, 20:30
12 Numaralı Adam, TiyatroOps, 20:30
Tatavlada Son Dans, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 21:00
Şaşırt Beni, Trump Sahne, 21:00
31 Mart 2023
Nihayet Bitti, Watergarden İstanbul, 20:00
Aşk Hikayen Düşmüş, Mall Of İstanbul Moi Sahne, 20:00
Yan Rol, Caddebostan Kültür Merkezi, 20:30
Aydınlıkevler, UNIQ İstanbul, 21:00
Mahşer-i Cümbüş, Watergarden İstanbul, 21:00
1 Nisan 2023
Bale Masalları, Zorlu PSM, 13:00
Ölün Bizi Ayırana Dek, Caddebostan Kültür Merkezi, 21:00
Fanatik, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 21:00
Seninle Evlenir Miyim?, Watergarden İstanbul, 20:30
Kibarlık Budalası, Cevahir Sahnesi, 20:30
2 Nisan 2023
Kum Zambakları, Zorlu PSM, 18:00
Süt Kardeşler, Caddebostan Kültür Merkezi, 20:30
Anne, Mall Of İstanbul Moi Sahne, 20:30
Alice Müzikali, Zorlu PSM, 20:00
Yaşamaya Dair, Trump Sahne, 20:30
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