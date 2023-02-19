Tiyatro Kooperatifi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ortağı olan 76 özel tiyatro ile #SahnedenDayanışma diyerek oyun gelirlerini depremzedelerle paylaşma kararını duyurdu. Bu kararın ardından gelin bu hafta sahne sanatlarında neler olduğuna beraber bakalım.

20 Şubat 2023

Her Aşk Biraz Komiktir, Akatlar Kültür Merkezi, 20:30

Aydınlıkevler, UNIQ İstanbul, 21:00

N’Olcak bu Yusuf Umut’un Hali, Besa Sahne Cevahir, 20:30

Beyaz Geceler, Asmalı Sahne, 20:30

Yeni Nesil Kabare, Kılçık Mekan, 20:30

21 Şubat 2023

Crossover Talks, Zorlu PSM, 19:00

İnsan Merak Ediyor, Tatavla Sahnesi, 20:30

Altın Elma, Koma Sahnesi, 20:30

Aşk Hikayen Düşmüş, Cevahir Sahnesi, 20:30

Tut Elimden Rovni, Caddebostan Kültür Merkezi, 20:30

22 Şubat 2023

Sıradan Karşılaşmalar, Koma Sahnesi, 19:00

Evin Kokusu, Apartman Sahne, 20:30

Küçük Bir Rica, Hann Sahne, 20:30

Monologlar Müzesi ‘Kadın’, Monologlar Müzesi, 20:30

Sırça, UNIQ İstanbul, 21:00

23 Şubat 2023

Kum Zambakları, Zorlu PSM, 19:00

Berfu & Eser Yenenler – Çift Terapisi, Watergarden İstanbul, 20:00

Karı Koca İşleri, Caddebostan Kültür Merkezi, 20:30

Absürt Senfoni, Şişli Tiyatrosu, 20:30

İkaros, Par Sahne, 20:30

24 Şubat 2023

12 Numaralı Adam, Watergarden İstanbul, 20:00

Ama, Asmalı Sahne, 20:30

Çatı, İkinci Kat Kadıköy, 20:30

Bir Evlilik Müzikali, Mahal Art Galata, 20:30

Kız Kardeşi, Tatavla Sahnesi, 20:30

25 Şubat 2023

Kürk Mantolu Madonna, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 17:30

İki Bekar, Watergarden İstanbul, 20:00

Sır, Mall Of İstanbul Moi Sahnei, 20:30

Üçü Bir Arada, Profilo Kültür Merkezi, 20:30

Esra Dermancıoğlu– Biri Flört Mü Dedi?, BKM Mutfak Uniq, 22:00

26 Şubat 2023

Amadeus, Zorlu PSM, 19:30

Kibarlık Budalası, Cevahir Sahnesi, 20:00

Kafes, Koma Sahnesi, 19:00

Monologlar Müzesi ‘Balat’, Monologlar Müzesi, 15:00

Quasimodo- Notre Dame’ın Kamburu, Asmalı Sahne, 15:00

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