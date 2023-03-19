20 Mart haftası İstanbul sahnelerinde neler olduğunu sizler için derledik. Gelin bu hafta sahne sanatlarında neler olduğuna beraber bakalım.
20 Mart 2023
Toz, Zorlu PSM, 19:00
Vişne Bahçesi, Trump Sahne, 20:30
Anadolu Ateşi, Atatürk Kültür Merkezi Taksim, 20:00
Herkes Kocama Benziyor, Hann Sahne, 20:30
Tarla Kuşuydu Juliet, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 20:30
21 Mart 2023
Ölüm Tuzağı, Watergarden İstanbul, 20:00
Küheylan, Zorlu PSM, 20:30
Taxim, Bostancı Gösteri Merkezi, 21:00
Hayal Satıcısı, Yunus Emre Kültür Merkezi, 20:30
Sırça, UNIQ İstanbul, 21:00
22 Mart 2023
Doğu Demirkol, Mall Of İstanbul Moi Sahne, 20:30
Aydınlıkevler, Bostancı Gösteri Merkezi, 21:00
Aramızdaki Sarmaşık, Kadıköy Emek Tiyatrosu, 21:30
Kuşlar, Zorlu PSM, 20:30
Two Turkish Tenors, Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi, 20:30
23 Mart 2023
İmparator, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 20:30
Aşkın Muzip Oyunları, Trump Sahne, 21:00
Sidikli Kasabası Müzikali, Zorlu PSM, 20:30
Reaksiyon, Asmalı Sahne, 20:30
80 90 62 74/ Old Fools, Craft Tiyatro, 20:00
24 Mart 2023
Ağaçtaki Kız, DasDas, 21:00
Nihayet Bitti, Watergarden İstanbul, 20:00
Aşk Hikayen Düşmüş, Caddebostan Kültür Merkezi, 20:30
Dansöz, Koma Sahnesi, 20:30
Saniyeler, Şişli Tiyatrosu, 20:30
25 Mart 2023
Karı Koca İşleri, Cevahir Sahnesi, 20:30
Allahısmarladık Cumhuriyet, Tatavla Sahnesi, 20:30
Wolfie Harikalar Operasında, Kadıköy Süreyya Operası, 15:00
Ağladım, Asmalı Sahne, 20:30
Jekyll& Hyde, Zorlu PSM, 21:00
26 Mart 2023
Güle Güle Diva, Caddebostan Kültür Merkezi, 20:00
Alice Müzikali, Zorlu PSM, 20:00
Kum Zambakları, Zorlu PSM, 18:00
Mesut Süre ile İlişki Testi, Watergarden İstanbul, 18:00
Sevgili Arsız Ölüm/Dirmit, Ses Tiyatrosu, 18:00
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