20 Mart haftası İstanbul sahnelerinde neler olduğunu sizler için derledik. Gelin bu hafta sahne sanatlarında neler olduğuna beraber bakalım.

20 Mart 2023

Toz, Zorlu PSM, 19:00

Vişne Bahçesi, Trump Sahne, 20:30

Anadolu Ateşi, Atatürk Kültür Merkezi Taksim, 20:00

Herkes Kocama Benziyor, Hann Sahne, 20:30

Tarla Kuşuydu Juliet, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 20:30

21 Mart 2023

Ölüm Tuzağı, Watergarden İstanbul, 20:00

Küheylan, Zorlu PSM, 20:30

Taxim, Bostancı Gösteri Merkezi, 21:00

Hayal Satıcısı, Yunus Emre Kültür Merkezi, 20:30

Sırça, UNIQ İstanbul, 21:00

22 Mart 2023

Doğu Demirkol, Mall Of İstanbul Moi Sahne, 20:30

Aydınlıkevler, Bostancı Gösteri Merkezi, 21:00

Aramızdaki Sarmaşık, Kadıköy Emek Tiyatrosu, 21:30

Kuşlar, Zorlu PSM, 20:30

Two Turkish Tenors, Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi, 20:30

23 Mart 2023

İmparator, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 20:30

Aşkın Muzip Oyunları, Trump Sahne, 21:00

Sidikli Kasabası Müzikali, Zorlu PSM, 20:30

Reaksiyon, Asmalı Sahne, 20:30

80 90 62 74/ Old Fools, Craft Tiyatro, 20:00

24 Mart 2023

Ağaçtaki Kız, DasDas, 21:00

Nihayet Bitti, Watergarden İstanbul, 20:00

Aşk Hikayen Düşmüş, Caddebostan Kültür Merkezi, 20:30

Dansöz, Koma Sahnesi, 20:30

Saniyeler, Şişli Tiyatrosu, 20:30

25 Mart 2023

Karı Koca İşleri, Cevahir Sahnesi, 20:30

Allahısmarladık Cumhuriyet, Tatavla Sahnesi, 20:30

Wolfie Harikalar Operasında, Kadıköy Süreyya Operası, 15:00

Ağladım, Asmalı Sahne, 20:30

Jekyll& Hyde, Zorlu PSM, 21:00

26 Mart 2023

Güle Güle Diva, Caddebostan Kültür Merkezi, 20:00

Alice Müzikali, Zorlu PSM, 20:00

Kum Zambakları, Zorlu PSM, 18:00

Mesut Süre ile İlişki Testi, Watergarden İstanbul, 18:00

Sevgili Arsız Ölüm/Dirmit, Ses Tiyatrosu, 18:00

İlginizi çekebilir: