Piyano resitalleri ve müzikallerden, güçlü kadrosuyla çok konuşulan Sırça oyununa 06 Şubat haftası İstanbul sahnelerinde neler izleyebileceğimize hep birlikte bakalım.

6 Şubat 2023

Sidikli Kasabası Müzikali- Zorlu PSM, 20:30

Jerfi Aji Piyano Resitali- Kadıköy Süreayya Operası, 20:00

Kundakçı- Caddebostan Kültür Merkezi, 20:30

Paraya Hayır!- Yunus Emre Kültür Merkezi, 20:30

Sınırlar- Alan Kadıköy, 20:30

7 Şubat 2023

Aşk Hikayen Düşmüş- Alan Kadıköy, 20:30

1984 Büyük Gözaltı- Caddebostan Kültür Merkezi, 20:30

Stand Up Kadıköy- Motto Sahne, 20:30

Neyzen Tevfik “Hiç”/Uğur Yücel- Uniq İstanbul, 21:00

Beyaz Geceler- Asmalı Sahne, 20:30

8 Şubat 2023

Kum Zambakları- Zorlu PSM, 19:00

Çingeneler Zamanı Müzikali- Trump Sahne, 20:30

Sırça- Uniq İstanbul, 21:00

Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler- Cevahir Sahnesi, 20:30

Veba- Fatih Reşat Nuri Sahnesi, 15:00-20:30

Yaftalı Tabut- Gaziosmanpaşa Sahnesi, 20:30

9 Şubat 2023

Yan Rol- Kültürel Performing Arts, 20:30

İbrahim Selim ile Quiz Night- Zorlu PSM, 21:00

Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım- Trump Sahne, 20:30

Herkes Kocama Benziyor- Hann Sahne, 20:30

Korkuyu Beklerken- Baba Sahne, 20:30

10 Şubat 2023

Dönme Dolap- Watergarden İstanbul, 20:00

Her Aşk Biraz Komiktir- Akatlar Kültür Merkezi, 20:30

Ağaçtaki Kız- DasDas, 21:00

Küheylan(Prömiyer)- Zorlu PSM, 20:30

Kuğunun Şarkısı- Müze Gazhane, 20:30

11 Şubat 2023

İki Bekar- Watergarden İstanbul, 20:00

Erkek Aklı Oksimoron- Cevahir Sahnesi, 20:30

Tinder Çarpması- Evde Tiyatro, 20:30

Bülent Bey’in Hikayesi- Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 20:30

Alice Müzikali- Zorlu PSM, 21:00

12 Şubat 2023

Kalanlar- DasDas, 16:00

Mesut Süre ile İlişki Testi- Profilo Kültür Merkezi, 17:00

Dimios- Eylül Sahnesi, 18:00

Ahududu- Trump Sahne, 18:30

Doğal Afet- Alan Kadıköy, 20:30

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