Piyano resitalleri ve müzikallerden, güçlü kadrosuyla çok konuşulan Sırça oyununa 06 Şubat haftası İstanbul sahnelerinde neler izleyebileceğimize hep birlikte bakalım.
6 Şubat 2023
Sidikli Kasabası Müzikali- Zorlu PSM, 20:30
Jerfi Aji Piyano Resitali- Kadıköy Süreayya Operası, 20:00
Kundakçı- Caddebostan Kültür Merkezi, 20:30
Paraya Hayır!- Yunus Emre Kültür Merkezi, 20:30
Sınırlar- Alan Kadıköy, 20:30
7 Şubat 2023
Aşk Hikayen Düşmüş- Alan Kadıköy, 20:30
1984 Büyük Gözaltı- Caddebostan Kültür Merkezi, 20:30
Stand Up Kadıköy- Motto Sahne, 20:30
Neyzen Tevfik “Hiç”/Uğur Yücel- Uniq İstanbul, 21:00
Beyaz Geceler- Asmalı Sahne, 20:30
8 Şubat 2023
Kum Zambakları- Zorlu PSM, 19:00
Çingeneler Zamanı Müzikali- Trump Sahne, 20:30
Sırça- Uniq İstanbul, 21:00
Tilkiler ve Kötü Kalpli İtler- Cevahir Sahnesi, 20:30
Veba- Fatih Reşat Nuri Sahnesi, 15:00-20:30
Yaftalı Tabut- Gaziosmanpaşa Sahnesi, 20:30
9 Şubat 2023
Yan Rol- Kültürel Performing Arts, 20:30
İbrahim Selim ile Quiz Night- Zorlu PSM, 21:00
Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım- Trump Sahne, 20:30
Herkes Kocama Benziyor- Hann Sahne, 20:30
Korkuyu Beklerken- Baba Sahne, 20:30
10 Şubat 2023
Dönme Dolap- Watergarden İstanbul, 20:00
Her Aşk Biraz Komiktir- Akatlar Kültür Merkezi, 20:30
Ağaçtaki Kız- DasDas, 21:00
Küheylan(Prömiyer)- Zorlu PSM, 20:30
Kuğunun Şarkısı- Müze Gazhane, 20:30
11 Şubat 2023
İki Bekar- Watergarden İstanbul, 20:00
Erkek Aklı Oksimoron- Cevahir Sahnesi, 20:30
Tinder Çarpması- Evde Tiyatro, 20:30
Bülent Bey’in Hikayesi- Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, 20:30
Alice Müzikali- Zorlu PSM, 21:00
12 Şubat 2023
Kalanlar- DasDas, 16:00
Mesut Süre ile İlişki Testi- Profilo Kültür Merkezi, 17:00
Dimios- Eylül Sahnesi, 18:00
Ahududu- Trump Sahne, 18:30
Doğal Afet- Alan Kadıköy, 20:30
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