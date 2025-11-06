Yeni kitaplarla dolu bir hafta daha başlıyor. Romanlardan araştırma kitaplarına, biyografilerden denemelere uzanan geniş bir seçki bu hafta okurlarla buluşuyor. Her biri farklı bir dünyanın kapısını aralayan bu eserler, hem edebiyatın çeşitliliğini hem de yazarların yenilikçi seslerini yansıtıyor. Okuma listelerini tazelemek isteyenler için haftanın en dikkat çekici kitaplarını derledik.

Gerçeklikten Kaçış / Burak Turna

Bestseller yazarı Burak Turna, yeni romanı “Gerçeklikten Kaçış” ile okurunu günümüz insanının en derin çıkmazına davet ediyor: anlam arayışı ile sistemin dayattığı gerçeklik arasındaki savaş. Roman, bir banka çalışanının ani bir ekonomik krizle birlikte işini kaybetmesiyle başlayan ruhsal çözülüşünü anlatıyor. Ana karakter Ferdi’nin, kaybolan kimliği ve sorgulanan varoluşu, kapitalist dünyanın görünmez zincirlerini gözler önüne seriyor.

Turna, daha önce “Metal Fırtına” serisiyle siyasetin karanlık yüzünü, “Osmanlı’nın Gizlenen İşgali” ile tarihin bastırılmış gerçeklerini ele almıştı. “Gerçeklikten Kaçış”ta ise modern hayatın soğuk duvarları arasındaki insanın çöküşünü anlatıyor. Okuru hem psikolojik hem felsefi bir derinliğe davet eden roman, yalnızlık, kimlik krizi ve gerçeklik algısının parçalanışı üzerine cesur bir anlatı kuruyor. Toplumsal düzenin içinden yükselen sessiz bir çığlık gibi, “Gerçeklikten Kaçış” bugünün şehir insanına bir soru yöneltiyor: Gerçekten yaşıyor muyuz, yoksa yalnızca sistemin kurduğu bir rüyada mı sürükleniyoruz?

Duygusal Zorbalık: “Senin İçin Söylüyorum” / Müthiş Psikoloji

Modern çağın en tehlikeli ilişki biçimlerinden biri olan duygusal zorbalık, artık yalnızca bireysel bir sorun değil, toplumsal bir hayatta kalma refleksi hâline geldi. Müthiş Psikoloji, yeni kitabı “Duygusal Zorbalık – Senin İyiliğin İçin Söylüyorum” ile bu görünmez şiddet biçimini cesurca ele alıyor.

Kitap, “iyilik maskesi” takmış manipülasyonların, “seni düşünüyorum” diye başlayan baskı cümlelerinin ve “önce ben” anlayışının arkasındaki karanlık dinamikleri gözler önüne seriyor. Yazar, “Squid Game” benzetmesiyle günümüz insanının yarışa dönüşen yaşamında, başkalarını saf dışı bırakmadan var olamayan zihin yapısını inceliyor. Müthiş Psikoloji, okuyucuya sadece zorbalığı tanımlamakla kalmıyor; “kendine yapılanı” ve “başkalarına yaptığını” fark etmeye çağırıyor. Bu kitap bir terapi değil — bir yüzleşme. Modern dünyanın şefkatli görünümlü zorbalığına aynayı tutuyor.

Var Etmenin Gücü / Sinan Ergin

Sinan Ergin’in yeni kitabı “Var Etmenin Gücü”, Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Kitap kişisel gelişim kalabalığına karşı geliştirdiği radikal bir karşı-tez niteliğinde. Ergin, başarı, para, statü ve ilişki gibi dış referansların peşinde koşan modern insanın neden içten çöktüğünü, asıl meselenin “hayatı düzeltmek” değil, “bakışı yerinden değiştirmek” olduğunu savunuyor.

Kitap, dış onayla kurulu benliğin yarattığı eksiklik hissini teşhir ederken; gerçek dönüşümün, sorunu değil sorunu VAR EDEN zihinsel yapıyı fark etmekle başladığını ileri sürüyor. “Var Etmenin Gücü”, okuru kontrol, hırs ve performans anlatılarından çekip alıyor; yerine bilinci merkeze alan, içeriden kurulan bir yaşam öneriyor. Son cümlesi tek bir vaade indirgenebilir: Uzun ve anlamlı yaşam, sonuç değil bilinçli var oluşun yan ürünüdür.

Menfaat Ekonomisi / Emre Alkin

Ekonomi profesörü, yazar ve yorumcu Prof. Dr. Emre Alkin, yeni kitabı “Menfaat Ekonomisi” ile çağın ekonomik, siyasi ve toplumsal sarsıntılarını derin bir analizle ele alıyor. Destek Yayınları’ndan çıkan eser, dünyada ve Türkiye’de paranın, gücün ve bilginin nasıl manipüle edildiğini; adaletin, rasyonelliğin ve etik değerlerin nasıl zedelendiğini sorguluyor.

Alkin, kapitalizmin otoriterleşen yapısını ve “devlet kapitalizmi”ne dönüşen düzeni tarihsel örneklerle açıklarken, “refahın gölgesindeki yoksulluk” kavramıyla bugünün ekonomik yanılsamalarına ayna tutuyor. Yazar, “iyi günleri kötü yönetmenin bedelini” ödeyen ülkelerin ortak kaderini anlatıyor ve yeni bir uyarı yapıyor: “Artık krizlerin değil, menfaatlerin çağı başladı.”

Kötü Adamın İzin Günü 1-2 / Yuu Morikawa

Karanlık bir evrenin kudretli generalinin düşünün: Dünyayı fethetmeyi planlayan, ordulara hükmeden bir “kötü adam.” Ancak tatil günü geldiğinde o, yalnızca bir pandayı izlemek, dondurma yemek ve şehirde kaybolmak isteyen sıradan bir insan hâline geliyor. İşte Kyūjitsu no Warumono-san, bu tezatın içinden doğan, mizah ile huzuru harmanlayan Japon yapımı bir manga-anime serisi.

Yabancı basın tarafından “tatlı bir kaçış öyküsü” ve “anti-kahramanların en sempatik hali” olarak tanımlanan yapım, klasik süper kahraman anlatılarını ters yüz ediyor. Aksiyon yerine dinginlik, çatışma yerine gündelik mutlulukları anlatıyor. Athica Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılan “Kötü Adamın İzin Günü “, küçük anların değerini hatırlatan, okurunu kahramanlıktan çok insan olmaya davet eden bir hikâye. “Kötü Adamın İzin Günü” ilk iki cildiyle kitapçılarda.