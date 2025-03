Kitap dünyasında bu hafta da dopdolu bir yenilik rüzgârı esiyor! Farklı türlerde kaleme alınmış en yeni eserler, edebiyat tutkunlarını keşfe davet ediyor. Sürükleyici romanlardan ilham verici araştırmalara, edebiyatın farklı sesleri raflardaki yerini aldı. Okuma listenizi güncellemek ve yeni hikâyelerle tanışmak için harika bir fırsat sizi bekliyor. Haftanın en dikkat çeken kitaplarını keşfetmeye hazır mısınız?

Hayvan Sebze Abur Cubur / Mark Bittman

Gıda tarihi, sürdürülebilirlik ve modern beslenme alışkanlıklarına dair farkındalık yaratacak çarpıcı bir başvuru kaynağı: Hayvan, Sebze ve Abur Cubur! Mark Bittman’ın kaleme aldığı bu eser, yiyecek tarihinin nasıl insanlığın geleceğini şekillendirdiğini ve günümüzdeki gıda sistemlerinin yarattığı tehlikeleri derinlemesine inceliyor.

Orijinal adı Animal, Vegetable, Junk: A History of Food, from Sustainable to Suicidal olan bu çarpıcı araştırma eseri, tarımın ortaya çıkışından günümüzün endüstriyel gıda sistemlerine kadar olan süreci şok edici detaylarla anlatıyor. Kitap, gıda sistemlerimizin nasıl manipüle edildiğini, büyük tarım şirketlerinin nasıl gezegene ve insan sağlığına zarar verdiğini ve bu düzene karşı neler yapılabileceğini ortaya koyuyor. Hayvan, Sebze ve Abur Cubur, gıda politikaları, sürdürülebilir tarım ve beslenme alışkanlıkları konusunda farkındalık yaratmak isteyen herkes için kaçırılmaz bir kaynak.

Paranoyak / Nicola Sanders

Nox Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan Paranoyak, psikolojik gerilim sevenleri nefes kesici bir hikâyeye davet ediyor. Psikolojik gerilim ve polisiye türündeki eserleriyle tanınan başarılı yazar Nicola Sanders imzası taşıyan bu gerilim dolu roman, aile, ihanet ve paranoyanın insan zihninde nasıl tehlikeli bir oyun oynayabileceğini ustalıkla işliyor.

Mutlu bir aile hayatı kurduğuna inanan Joanne’in düzeni, üvey kızı Chloe’nin gelişiyle altüst olur. Joanne, Chloe’nin sadece bir misafir olmadığını ve evde kontrolü ele geçirmek istediğini fark ettiğinde, çaresizce eşi Richard’ın desteğini arar. Joanne’in dehşetine ve ailesini kurtarma çabasına ortak olacağınız Paranoyak‘ı bir solukta okuyacaksınız.

Brodeck Raporu (Ciltli) / Manu Larcenet

Philippe Claudel’in aynı isimli ödüllü romanının bu çizgi roman adaptasyonunda, Fransız çizgi romanının son süper starı Manu Larcenet, bütün yeteneği ve kalitesini konuşturuyor. Çoktan dünya çizgi roman klasikleri arasına giren ve daha önce 2 cilt halinde yayımladığımız bu müthiş eser şimdi tek bir kitapta, yepyeni edisyonuyla huzurlarınızda.

Akıllı Kararlar İçin Stratejik Düşünme Yöntemleri / Som Bathla

Günlük hayatta ve iş dünyasında doğru kararlar vermek için kritik bir beceri olan stratejik düşünme, Som Bathla’nın Akıllı Kararlar İçin Stratejik Düşünme Yöntemleri adlı kitabıyla detaylı bir şekilde ele alınıyor. Eser, düşünme sürecini anlamak, zihin hatalarından kurtulmak ve stratejik karar alma yeteneğini geliştirmek isteyen herkes için rehber niteliğinde.

Orijinal adı Intelligent Thinking olan bu kitap, beynin düşünme mekanizmasından bilişsel yanlılıklara, karar verme süreçlerinden stratejik düşünme modellerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sunuyor. Bathla, okuyuculara en yaygın zihinsel tuzakları ve bunlardan nasıl kurtulabileceklerini gösterirken, tarihteki büyük düşünürlerin kullandığı en etkili teknikleri pratik örneklerle anlatıyor.