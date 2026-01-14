Yeni bir haftaya, yeni hikâyelerle başlıyoruz. Raflarda yerini alan kitaplar; edebiyat, araştırma, deneme ve biyografi türlerinde okurlara zengin bir seçki sunuyor. Her biri farklı bir dünyaya kapı aralayan bu eserler, hem merak uyandırıyor hem de ilham veriyor. Kitap dünyasının nabzını tutmak isteyenler için haftanın dikkat çeken kitaplarını derledik.

Bay Gölge – 27 Mayıs İhtilali ve Gizli Lideri / Fatih Ergin

Türkiye demokrasi tarihinin dönüm noktalarından biri olan 27 Mayıs 1960 İhtilali, resmi kayıtlar kadar resmiyetin dışında kalan tanıklıklar, aktörler ve ilişkilerle de hâlâ tartışılmaya devam ediyor. Gazeteci ve yazar Fatih Ergin, yeni kitabı “Bay Gölge – 27 Mayıs İhtilali ve Gizli Lideri” ile bu kritik kırılma anını; devlet mekanizmasının iç dengelerini, askerî yapılanmaların seyrini ve dönemin siyasi atmosferini derinlikli bir bakışla inceliyor.

“Bay Gölge”, 27 Mayıs İhtilali’ni yalnızca bir askerî müdahale olarak değil, o dönemin düşünce dünyasını, ordunun dönüşümünü, siyasal rekabeti ve devlet içi güç mücadelelerini birlikte okuyarak ele alıyor. Kitap, okuru isminden söz edilmeyen fakat etkisi hissedilen bir figürün, yazarın metaforik bir anlatımla “Bay Gölge” olarak adlandırdığı liderin, izini sürmeye davet ediyor. Bu figür, ihtilalin düşünsel hazırlığı, örgütlenme biçimi ve sonraki süreçteki etkisi üzerinden inceleniyor.

Şakirpaşazade Halikarnas Balıkçısı Ailesi / Yaşar Aksoy

Yarım asırlık gazetecilik ve araştırmacılık birikimini Anadolu uygarlığının ruhuna adayan Yaşar Aksoy, bu yeni kitabı ile Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın öncülüğünü yaptığı, bir düşünce akımının ve dönemin kapılarını aralıyor. Bu kitap, Halikarnas Balıkçısı’nın ortaya koyduğu “Mavi Anadolu” düşüncesinin felsefi temellerini, sanat ve bilimle birleşen özgürlük arayışını inceliyor. Halikarnas Balıkçısı’nın ideolojik mirası, Azra Erhat, Sabahattin Eyüboğlu, Ekrem Akurgal, Macit Gökberk gibi çağdaşlarının tanıklıklarıyla yeniden doğuyor.

Mümtaz Soysal Sempozyumları – Laiklik Meclisi

Laiklik Meclisi tarafından düzenlenen Mümtaz Soysal Sempozyumlarının ilki, Türkiye’de uzun süredir gündemde tutulan “yeni anayasa” tartışmalarını tarihsel, siyasal ve sınıfsal boyutlarıyla ele alan kapsamlı bir itiraz olarak kitaplaştı. “Yeni Anayasa Dayatması Üzerine Tartışmalar” başlığını taşıyan çalışma, anayasa meselesini salt teknik bir hukuk tartışması olmaktan çıkararak, rejim değişikliği iddiaları, laiklik, yurttaşlık, sosyal devlet ve emek-sermaye ilişkileri ekseninde yeniden düşünmeye çağırıyor.

Kitap, akademik bir derlemenin yanısıra güncel siyasal iklimde “sivil anayasa”, “tarihi fırsat” gibi başlıklarla sunulan girişimlerin ardındaki ideolojik ve sınıfsal yönelimi açığa çıkaran bir politik belge niteliği de taşıyor. Av. Dr. Başar Yaltı, Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, Av. Doğan Erkan, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Ulaş Karadağ’ın katkı sunduğu ve Av. Bilgütay Hakkı Durna’nın kapanış değerlendirmesini yaptığı kitap, Cumhuriyet’in kurucu düşüncesine ve yurttaşlık onuruna sahip çıkmak isteyen herkes için vazgeçilmez bir başvuru metni.

Sen de Ekonomistsin! / Ceyhun Elgin

Çocuklara erken yaşta ekonomi, tasarruf ve bilinçli tüketim kavramlarını kazandırmayı amaçlayan Sen de Ekonomistsin! Kırmızı Kedi Çocuk etiketiyle raflarda. Prof. Dr. Ceyhun Elgin; çocuklara paranın değerini, paylaşımını, kaynakların sınırlılığını ve bilinçli harcamayı yaşlarına uygun, anlaşılır ve eğlenceli bir dille sunuyor. Sen de Ekonomistsin! ekonomiyi soyut bir bilgi alanı olmaktan çıkararak çocuğun kendi dünyasında anlamlandırabileceği somut deneyimlere dönüşüyor. Hikâyeler aracılığıyla çocuklar; ihtiyaç ve istek arasındaki farkı, tasarrufun önemini ve sorumlu birey olmanın temel adımlarını keşfediyor.

Mektubun Peşinde / Nevra Nergiz

Nevra Nergiz, aile bağlarını ve geçmişin sırlarını incelikle işlediği bu romanında okurunu on iki yaşında bir kızla uçağa bindiriyor. Kemerlerinizi bağlayın, hedef İstanbul! Nyah annesiyle İngiltere’de yaşıyor, babasını ise yazdan yaza birkaç hafta görüyor. İstanbul seyahatleri onun için işkence çünkü hiçbir şey paylaşmadığı, onu yüz üstü bırakmış bir adamla eve sıkışıp kalıyor. On üçüncü yaşına gireceği yaz ise farklı bir şey oluyor, Nyah bir mektup buluyor. Bu mektup o kadar güçlü ki geçmişin tozlu sayfalarını yeniden açıyor ve aile sırlarını açığa çıkarıyor. Bu sırlar açığa çıktığındaysa Nyah’nın yapması gereken tek şey babasıyla birlikte mektubun peşinde İzmir’e gitmek: Daha önce hiç tanımadığı babaannesine. Nyah bu yolculukta, İstanbul’dan İzmir’e babasını affedebilecek mi? Geçmişi telafi etmek mümkün mü? Peki her şey göründüğü gibi değilse? İkinci bir şans için çabalayanların hikâyesi.