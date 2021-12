Romantik komediden bilim kurguya, aksiyon ve maceradan gerilime kadar her türden yapımın yer aldığı dijital platform Netflix, film ve dizi severler için her ay kütüphanesine yeni içerikler eklemeye devam ediyor. Hal böyleyken güncel yapımları takip etmek biraz zor olabiliyor. Eğer siz de “Bu kadar dizi ve film arasından yeni yapımları bulmakta zorlanıyorum” diyorsanız, doğru yerdesiniz. Netflix’in bu hafta yayınlayacağı birbirinden sürükleyici konularıyla dikkat çeken yapımları sizin için derledik. The Unforgivable’da kız kardeşini arayan Ruth Slater’ın başına neler gelecek? Voir: Filmlerin Gücü’nde sinema severler hangi film sahnelerini inceleyecek? İşte Netflix’in bu hafta yayınlayacağı en yeni yapımlar…

The Unforgivable – 10 Aralık

Şiddet suçundan hapis yatıp cezasını çektikten sonra serbest bırakılan Ruth Slater, geçmişini affetmeyi reddederek toplumda yeniden bir yer edinmeye çalışır. Bir zamanlar evi olarak bildiği yerde ağır yargılamalara maruz kalan Ruth’un kefaret için yapabileceği tek şey, eskiden terk etmek zorunda kaldığı kız kardeşini bulmaktır.

Voir: Filmlerin Gücü – 6 Aralık

Film severler, onları heyecanlandıran, şaşırtan, zorlayan ve sonsuza dek değiştiren sinematik anları belgesel türündeki bu dizide inceliyor.

Bekle Bizi Vahşi Doğa! – 10 Aralık

Avustralya’nın en ölümcül yaratıklarından oluşan bir grup, hayvanat bahçesinden kaçıp şehre gitmek için plan yaparlar. Dikenli Şeytan kertenkelesi Zoe, tüylü bir örümcek Frank ve duygusal bir akrep Nigel ile oluşan grubun lideri zehirli yılan Maddie’dir. Grup, kaçışları sırasında düşmanları Tatlı Çocuk ve sevimli koalanın beklenmedik bir şekilde aralarına dahil olmasıyla birlikte, tehlikeli ve eğlenceli bir yolculuğa başlar.

Anónima – 10 Aralık

Yanlışlıkla atılan bir mesaj, dijital bir arkadaşlığa dönüşür. Birlikte güzel vakitler geçiren Vale ve Alex, gerçek hayatta tanıştıklarının farkında olmadan birbirlerine aşık olmaya başlarlar.