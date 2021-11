Romantik komediden bilim kurguya, aksiyona ve maceradan gerilime kadar her türden yapımın yer aldığı dijital içerik platformu Netflix, film ve dizi severler için her ay kütüphanesine yeni içerikler eklemeye devam ediyor. Hal böyleyken güncel yapımları takip etmek biraz zor olabiliyor. Eğer siz de “Bu kadar dizi ve filmi arasından yeni içeriklere ulaşamıyorum” diyorsanız, doğru yerdesiniz. Netflix’in bu hafta yayınlayacağı, birbirinden sürükleyici konularıyla dikkat çeken yapımlarını sizin için derledik. La Casa De Papel’in son 5 bölümünde neler olacak? Benedict Cumberbatch’ın başrol oynadığı ‘The Power of the Dog’ beklentileri karşılayacak mı? İşte Netflix’in bu hafta yayınlayacağı en en yeni yapımlar…

La Casa De Papel 5. Sezon (Son 5 Bölüm) – 3 Aralık

İspanya Merkez Bankasını soyma girişimde bulunan dali maskeli ekibimiz, 100 saati aşkın süredir içinde bulundukları binada mahsur kalmıştır. Bu sırada güçlü bir durumda olan Profesör, ekibini sağ salim bankadan çıkarabilmek için riskli hamleler yapmak zorunda kalır.

The Power of the Dog – 1 Aralık

Montana’da çiftlik sahibi olan Phil ve George adındaki iki kardeşin hayatının anlatıldığı filmde, George’un beklenmeyen bir şekilde dul bir kadınla evlenmesi Phil’i oldukça rahatsız eder. George, aradığı aşkı bulduğunu düşünürken, Phill kardeşinin eşini ortadan kaldırma yapmaktadır.

Lost In Space – 1 Aralık

Eski bilimkurgu dizisi ‘Lost In Space’in günümüzden 30 yıl sonrasında geçen bir hikayeyi konu eden dizide Robinson ailesi, bir takım testlerden geçerek daha iyi bir hayat sürdürmek için farklı bir dünyaya doğru yola çıkar. Sömürgeleşmenin başladığı bu dönemlerde uzayda yeni bir koloni kurmak için yola çıkan Robinson ailesi, ters giden olaylar yüzünden bilinmeyen bir gezegene inmek zorunda kalır. Dizinin yayınlanan 3.sezon fragmanında hayatta kalma mücadelesi veren Robinson ailesinin en küçük üyesi Will Robinson, son macerasına atılmadan önce sesli bir mesaj bırakır. Robinson, ailesini kurtarmak için her şeyi göze almıştır.

14 Zirve: Hiçbir Şey İmkansız Değildir – 29 Kasım

Belgesel türündeki film, dünya üzerindeki 8000 metreden yüksek 14 zirveye 30 haftada tırmanan Nepalli cesur dağcı Nimsdai Purja’nın, adrenalin dolu macerasını konu ediyor.