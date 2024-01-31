Listemizde farklı türlerden kitaplar var. Kitap tavsiye etmek riskli bir iş farkındayız! Kitaplığınızda mutlaka olmasını isteyeceğiniz bazı kitapları derledik. İşte “bu hafta hangi kitapları okusak?” sorusunun yanıtı…

Uygur Türkleri: Ölüme Kafa Tutan Bir Halk / Eric Darbre & Eliot Frangues

Bu hikaye, otoriter bir rejimin ezdiği halka ses ve el vermek için verilen gazetecilik mücadelesinin hikayesidir. Ölmeyi reddeden bir halk olarak adlandırdıkları Uygur Türklerinin trajedisini saha deneyimi sayesinde tüm çıplaklığı ile gözler önüne seren gazeteci Eric Darbré ve çarpıcı çizimleriyle ona eşlik eden Eliot Franques okuru Çin’e yapılan trajik bir yolculuğa davet ediyor.

Eric Darbré Uygur protestosunun doğuşunu, Türk kökenli bu Müslüman halkın Çin’e karşı yükselişini, baskıların, şiddetin, kampların, ölümlerin yol açtığı felaketi tüm dünyaya ulaştırmak için bir gazetecilik mücadelesi veriyor. Belgesel niteliğindeki bu çizgi roman, bugün Fransa tarafından soykırım olarak kabul edilen Uygur trajedisi hakkında önemli bir bağımsız gazetecilik eseridir. “Uygur Türkleri – Ölüme Kafa Tutan Bir Halk” Karakarga Yayınları etiketiyle tüm kitapçılarda…

Çin Astrolojisi: Kaderin Senin Elinde / Ceren Gökşimal Sakin

Kader bükülebilir mi? Tabii ki! Çin Astrolojisi Feng Shui, Tao felsefesi, meditasyon, elementler gibi farklı disiplinleri içeren, bin yılı aşkın bir süredir var olan kadim öğretilerdendir. Kişilik analizinden kader analizine, elementlerden şifalandırma yöntemlerine, alıştığımızın dışında burç sistemlerinden, karmalara ve şans dönemlerine kadar çeşitli öğretileri barındıran Çin Astrolojisi kitabı hayata sorduğunuz var oluş sorularını cevaplıyor, kaderinizi yönlendirmenizi kolaylaştırıyor.

Uzun yıllar Feng Shui, Çin Astrolojisi, I Ching konularında eğitim alan ve hala da Tao Healing Hands şifa danışmanlığı veren Ceren Gökşimal Sakin’in yazdığı Çin Astrolojisi, Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı!

Hyunam-Dong Kitabevi / Hwang Bo-reum

Youngju her şeyi doğru yapmıştır; üniversiteye gitmiş, düzgün bir adamla evlenmiş, saygın bir işe girmiştir. Sonra bir anda her şey altüst olur. Tükenmişlik hissiyle eski hayatını terk eder, zirvedeki kariyerini bırakır, kocasından boşanır ve hayalinin peşinden gider. Bir kitapçı dükkânı açar…

Youngju ve müşterileri, Seul’ün şirin bir mahallesinde kitapların arasına sığınırlar. Yalnız bir baristadan evli ama mutsuz bir ev hanımına ve Youngju’da özel bir şeyler olduğunu gören yazara kadar hepsinin geçmişinde hayal kırıklıkları vardır. Hyunam-Dong Kitabevi zamanla onların, hayatı nasıl yaşamaları gerektiğini öğrendiği yer haline gelir. Hyunam-Dong Kitabevi, huzuru ve güven duygusunu yakalamanızı sağlayacak, size kitapların iyileştirici gücünü hatırlatacak yürek ısıtan bir hikâye.

Tek Başına Hayatın Tadını Çıkarabilme / Nika Vázquez Segui

Psikolog Yazar Nika Vázquez Segui ‘nin hayatımızdaki “diğerleri” ile ilişkilerde özerk kalmanın önemine vurgu yaptığı kitabı “Tek Başına Hayatın Tadını Çıkarabilme”, yalnız kalmanın tadını çıkarmayı ve kendimize ayıracağımız bu zamanlardan nasıl güç alacağımızın formülünü bizimle paylaşıyor.

Tek olmanın ve felsefesinin birleştiği orijinal adıyla “Solosofie” İster kalabalık bir aileniz olsun, ister bir hayat arkadaşınız ya da ister yalnız olun, herkesin kendisi için zamana ihtiyacı vardır der ve sizi başkalarının kararlarına ve seçimlerine bağlı kalmadan hayatınızın iplerini kendi ellerinize almaya davet eder.

Nika Vázquez Seguí, mutluluğun anahtarı olarak tanımladığı yalnız olmanın, yalnız hissetmekle aynı şey olmadığının altını çizerken okura, utanmadan dışarıda tek başına yemek yemek veya sinemaya veya müzeye gitmek gibi pratik ipuçları ve alıştırmalar sağlıyor.