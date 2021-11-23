Dingin sonbahar günlerinin en güzel alışkanlığı olan kitap okumak sizlere bu ay birbirinden heyecanlı eserlerle eşlik ediyor!

Harikalar Odası / Georges Perec

Zengin koleksiyoner Hermann Raffke’nin özel koleksiyonundan oluşan sergi, öngörülenin aksine, sanat dünyasında olay yaratır; insanlar dört bir yandan apar topar bu sergiyi görmeye koşar. Durum izdihama varınca, içeriye sınırlı sayıda ziyaretçi almaya başlanır. Fakat serginin sonlanmasına bir hafta kala işler iyice karışır, gün boyu bekleyip içeri giremediği için çileden çıkan bir ziyaretçi içeri dalar ve olan olur.

Can Yayınları, 17,50 TL

Okçu’nun Yolu / Paulo Coelho

Bir gün uzak diyarlardan gelen bir yabancı ülkenin en mahir okçusu Tetsuya’ya meydan okur. Böylelikle okçuluk felsefesi üzerine büyülü bir yolculuk başlar. Paulo Coelho, yaşam felsefesini kurmacayla buluşturduğu Okçu’nun Yolu‘nda hayatın her alanına uygulanabilecek bir öğreti ve ilkeler bütünü sunuyor.

Can Yayınları, 26,50 TL

Korsika Uçurumu / Michel Bussi

Ailesiyle birlikte tatile giderken yaptıkları araba kazası sonucu annesi, babası ve abisini kaybeden Clotilde için bu travmatik olay hayatının dönüm noktası olur. Kazadan 27 yıl sonra kocası ve kızıyla tatile giden Clotilde, ailesinin ölümüyle hesaplaşmaya hazır olduğunu düşünür, ta ki annesinin hayaletiyle karşılaşana kadar.

Epsilon Yayınevi, 59,50 TL

Hafıza Polisi / Yoko Ogawa

Distopik roman sevenler buraya! Şapkalar, kurdeleler, kuşlar, güller… Aklınıza gelebilecek her türlü eşyanın yavaş yavaş ortadan kaybolduğu ada kasabasında, despot Hafıza Polisleri yüzünden ada halkı olanı biteni sorgulayamaz. Hatıralarına oldukça bağlı olan bir grup insan onları unutmaya karar verdiklerinde sizce bu sonsuz savaşı kazanmışlar mıdır?

Kafka Kitap, 24,95 TL

Hazırlayan Ataberk Kaçar