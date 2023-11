Bazı insanlar doğuştan girişimci olurken, bazıları dünyayı gezmek için yaratılmıştır. Ve bir de kaderinde Taylor Swift hayranı olacağı önceden yazılmış olanlar var. Ve hayır, bu abartılı bir ifade değil. Astrolog Ryan Lu’ya göre, doğum haritalarında bu dört zodyak burcuna sahip olanlar aslında Taylor Swift hayranı olmak için doğmuşlardır. Yani eğer Swift’in müziğiyle spiritüel bir bağ hissetmişseniz, bu bağlantınızın aslında yıldızlarda yazılı olduğu anlamına gelebilir.

Kendisi de bir Swiftie olan Lu (TikTok’ta @e.mo.tions olarak bilinir), hangi burçların tam anlamıyla gerçek hayranlar olduğunu belirlemek için eşsiz bir pozisyonda bulunuyor. Ve Taylor Swift’in aşk ve kalp kırıklığı hakkında yazdığı şarkı sözleri, müziğini zodyakın her üyesi için kolayca erişilebilir hale getirirken, bu burçlar seçimle değil kaderle Swiftie’dir. Onun duygusal derinliiğini anlamalarından, onun zorlu ipuçlarını bir çapraz bulmaca gibi çözmelerine kadar, aşağıdaki burçlar Swift sahneye ilk çıktığından beri hayran olmaktan başka bir seçenekleri yoktu.

Tabii ki, eğer burcunuz bu listede yoksa bu sizin hayranlık durumunuzun geçerli olmadığı anlamına gelmez. Sadece Miss Americana’ya olan sadakatiniz için doğum haritanızı suçlayamazsınız.

İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

Kimse ikizler burcu kadar eğlenmeyi bilmiyor. Özellikle de bu ikizler burcu aynı zamanda Taylor Swift hayranıysa. Bu yüzden Lu, ikizlerin pop yıldızına bu kadar ilgi gösterdiğini düşünüyor. Hava burcu, Swift’in her albümünün büyük ses getireceğine inanıyor. Üstelik Lu’ya göre, yeniden markalaşma ikizler burcuna doğal olarak gelir. Bu değişken burç Swift’in kendini keşfetmeye olan bağlılığı ve dönemsel farklılıkları ile ilgili olabilir.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Bazı hayranlar Swift’in pek çok kez karmaşık olan ve genellikle kafa karıştırıcı olan sürprizlerinden sıkılabilir, ama başaklar sıkılmaz. Lu’ya göre, gerçek bir deha gibi, bir başak Taylor’un sürprizlerini takdir edebilir ve onun kariyerinde her şeyin ne kadar iyi planlandığını ve hesaplandığını görebilir. Mükemmeliyet odaklı bu toprak burcu, Swift’in her müzik videosu, albüm yayını ve ipucuna giren detaylı çalışmalarını takdir eder ve düzenli zihinleri her zaman gerçekleri düzgün bir şekilde tutabilir.

YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)

Taylor Swift’in kendisi de bir yay burcu olduğu için yay burçlarının Swift hayranı olarak doğmuş olması şaşırtıcı değil. Swift’in “The Archer” adında bir şarkısı bile var. Lu’ya göre, Taylor’un iyimserliği ve macera hissi sadece müziğine değil yaptığı her şeye yansır ve bu onun yay burcu hayranlarıyla daima karşılık bulur.”

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Swift’in müziği herkesin içindeki hassas kalpli romantiği ve duygusal aşığı ortaya çıkarır ama bu konuda hiç yardıma ihtiyacı olmayan bir burç varsa o da balıklar burcudur. “Bu duygusal su burcu, sadece Taylor’ın müziğini anlamakla kalmaz, aynı zamanda farklı ve daha derin bir seviyede empati kurabilir,” diyor Lu. “Taylor’ın en yoğun 5. parçalarından (İYKYK) başlayarak ünlü kalp sızlatan ‘All Too Well (10 Dakikalık Versiyon) (From the Vault) (Taylor’ın Versiyonu)’na kadar, Pisces Taylor’ın diskografisindeki geniş duygusal yelpazede kendilerini görülmüş, duyulmuş ve doğrulanmış hisseder.”

Yazı: Nil Fırtın