Bir tam antrenmanı tamamlayabilen, sıcak bir duş alabilen, ayrıntılı bir cilt bakımı rejimini uygulayabilen ve sabah 9’dan önce doyurucu bir kahvaltı yapabilen kişiyi kıskanmak normaldir. Ancak bazı insanlar için bu bir rüya değil, gerçekliğidir. Bazılarımız sabahı yatakta daha fazla vakit geçirmek için kendimizi “beş dakika daha” diyerek ikna etmekten kaçınamazken, diğerleri güneş doğduğunda uyandıklarında uyku düğmesine basmak istese de günü yakalamayı başarırlar. Bu hayranlık uyandıran bir özelliktir ve zamanla öğrenilebilecek bir şeydir ancak eğer bu dört burçtan biriyseniz sabah rutinine ciddi şekilde yaklaşmayı öğrenmek için kendinizi eğitmeniz gerekmez. Disiplinli kişiliğiniz ve hedef odaklı düşüncelerinizle, düzenli bir sabah programına sadık kalmak size doğal olarak gelen bir yetenektir.

Haftanın her günü, özellikle de uykunuzu bölen aynı rutini takip etmek büyük bir kararlılık gerektirir. Ancak doğum haritanızda bu işaretlerden biri varsa, yağmur bütün gün çarşafların arasında sarılmak istemenize neden olsa bile muhtemelen kendinizi nasıl zorlayacağınızı biliyorsunuzdur. Ya da burcunuzun ev insanı olduğu biliniyorsa, rutininiz işten önce sabah korkularıyla mücadele etmenin bir yolu olabilir. Sebep ne olursa olsun, bu dört burcun nasıl yükselip eziyet edileceğini bildiğini inkar etmek mümkün değil.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Başakların rutini sevdiği bir sır değil. Dünya burcu son derece disiplinlidir, bu yüzden rutin sadece doğal olarak gelmez, bu bir zorunluluktur. Başaklar, sabah rutinlerini bir kontrol listesi gibi ele alır ve güne başlamadan önce yapmaları gereken her şeyi özenle yerine getirirler.

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Yengeç burcu, sabah rutinini ciddiye alan zodyak burçlarından biridir. Zodyakın en büyük ev halkı olan yengeçler, işe gitmeden önce kendi alanlarında zaman geçirmekten keyif alırlar. Sabah rutinleri ev yapımı bir kahvaltı, yoga esnemeleri veya 10 adımlık bir cilt bakımı rutini olabilir fakat yengeçler, acele etmeyi sevmez ve kendi ihtiyaçlarına öncelik verirler. Evlerinde olmadıklarında bile, su burcunun kendilerini evlerinde hissetmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını garanti edebilirsiniz.

TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Terazi burcu, dengeyi temsil ettiği için sıkı bir egzersiz ve bir kitap ve kahve eşliğinde rahatlatıcı bir dinlenmeye dayalı dengeli bir sabah rutinine ihtiyaç duyar. Hava burcu olan terazi, aynı zamanda güzellikle ilgili her şeye takıntılıdır. Bu nedenle, terazi arkadaşlarınızın sabahlarının büyük bir kısmını kıyafet seçimi yaparak ve makyajlarını mükemmelleştirerek geçirdiklerini görmeyi bekleyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK – 19 OCAK)

Oğlak burçları çok hedef odaklıdırlar ve güne doyurucu bir kahvaltı ve zihni ile bedeni canlandıracak bir aktiviteyle başlamadan, bir gün içinde ihtiyaç duydukları her şeyi başaramayacaklarını bilirler. Toprak burcu olarak, bir şeyi kafalarına koyduklarında onu başarır ve sabah rutini de istisna değildir.