K-pop müzik türünün dünyada en çok dinlenen grubu olan BTS, üyelerinin zorunlu askerlik yaşının gelmesi yüzünden Güney Kore’de askerlik tartışmaları gündeme oturmuştu.

Güney Kore‘de yapılan anketlerde halkın yüzde 61’i BTS’in askere gitmekten muaf tutulabileceği konusunda görüş bildirirken bir başka ankette halkın yüzde 54’ü BTS’in askere gitmesi gerektiğini aktardı.

Tartışmalar sürerken ülkeye kültürel katkı sağladığı gerekçesiyle 30 yaşına kadar askerlikten muaf tutulan grup üyelerinden 1992 doğumlu Jin’in (Kim Seok-jin) bu yıl zorunlu askerlik görevini yerine getireceği açıklandı.

BTS için özel düzenleme yapıldı

Eski Kültür, Turizm ve Spor Bakanı Hwang Hee, BTS üyelerinin askere gitmesinin “kültürel bir kayıp” olacağını aktarmıştı. Ülkeyi ikiye bölen tartışma sonrası, Güney Kore Parlamentosu, askerlik yasasında grup üyelerinin 30 yaşına gelene kadar askerlikten muaf tutulmasını sağlayan düzenleme yapmıştı.

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