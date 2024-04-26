BRUT, klasik erkek kokularının efsanevi temsilcisi olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Maskülen ve karakteristik kokusuyla her daim dikkatleri üzerine çeken bu efsanevi koku, ferah üst notalardan derin alt notalara uzanan bir yolculuk sunuyor. Gün boyu tazelenmenizi sağlayan ferah esanslar, çevrenizdekiler üzerinde unutulmaz bir iz bırakırken, derin ve etkileyici kokular sizi tam anlamıyla karakterinizi yansıtan biri olarak öne çıkarıyor.

BRUT, sadece bir parfüm değil, aynı zamanda bir bakım ritüelinin de başlangıcı. Markanın deodorantları ve tıraş losyonlarıyla günlük bakımınızı tamamlamak artık çok daha kolay. Güçlü ve dayanıklı formülleriyle tüm gün ferah ve özgüven dolu hissetmenizi sağlayan B BRUT, Umay Cosmetics güvencesiyle Türkiye pazarında büyük bir taleple karşılanıyor.

NESİLDEN NESİLE GÜÇLÜ VE KARİZMATİK…

BRUT Madolyon Pleksi: BRUT denilince akla ilk gelen koku, erkeklerin tarzını ve karakterini yansıtan, adeta efsanevi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Parfüm, ‘Original’, ‘Ocean’, ‘Musk’ ve ‘Attraction’ ile her zevke hitap eden muazzam bir seri sunuyor. Bu ikonik kokular ve klasik tarz, nesilden nesile güçlü ve karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi…

Seriye eklenen deodorant ve losyonlar da, günlük bakım ritüelinizi mükemmelleştiren bir deneyim sunuyor. Böylece stilinizi tamamlayacak her şey elinizin altında, daha düzgün ve uzun süre kalıcı bir etki yaratmanızı sağlıyor.