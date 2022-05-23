Sevilen oyuncu Bruce Willis, bir beyin işlev bozukluğu hastalığı olan afaziye yakalandığını ve hastalığı nedeniyle kariyerini bıraktığını açıkladı. Willis’in eşi olan Emma Heming, oyuncunun rahatsızlığının kendisi üzerinde yarattığı etkilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu Bruce Willis, mart ayında hastalığını duyurup oyunculuğu bıraktığını söylediğinde hayranları üzülmüştü. Willis’in eşi olan Emma Heming, ünlü oyuncunun hastalığı hakkında ilk kez konuştu.

Heming: “Ailem her şeyden önce geliyor”

Ailesinin ihtiyaçlarının her şeyden önce geldiğini söyleyen Heming, bu süreçte akıl sağlığının oldukça etkilendiğini belirtti.

Akıl sağlığı etkilendi

43 yaşındaki model olan Heming, ailesine gösterdiği ilginin kendisini ve sağlığını etkilediğini söyledi. Bu etkilenmenin de ailesine bir yarar sağlamadığını ekledi.

Willis’in eşi Heming, “Birisi bana kısa bir zaman önce ‘Birisiyle fazla ilgilenmeye başlarsan kendinle ilgilenmeyi ihmal edersin’ demişti. Bu sözler uzun süre beni etkisi altına aldı” dedi.

Model Emma Heming, artık tamamen kendi ihtiyaçlarına odaklanacağını açıkladı.

Heming’in 67 yaşındaki Bruce Willis ile olan evliliğinden iki çocuğu var.

Açıklama yaptılar

Bruce Willis’in şuanki eşi Heming , Willis’in eski eşi Demi Moore ve kızlarıyla birlikte ortak bir açıklamada bulundu. Yaptıkları açıklamada, Bruce Willis’e beyin faaliyetlerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi koyulduğunu ve bunun sonucunda kariyerine son vermek zorunda kaldığını söylediler.

Bruce Willis, afazi hastalığına yakalandı

Willis, geçtiğimiz aylarda ‘söz yitimi’ olarak adlandırılan afazi hastalığına yakalandığını kamuoyu ile paylaşmıştı. Afazi hastalığının sonucunda beynin bazı bölgelerinde işlev bozukluğu ortaya çıkıyor. Bu işlev bozukluğu, kişinin konuşma, okuma-yazma, konuşulanı anlama gibi becerilerini olumsuz etkiliyor.

Willis’in hafıza kaybı yaşadığı için artık replikleri bile ezberleyemediği söylenmişti.