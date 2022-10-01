Yaklaşık 6 ay önce Bruce Willis’in ailesi, dünyaca ünlü aktörün yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zorunlu emeklilik kararı aldığını açıklamıştı. Willis’e, beynindeki bazı bölgelerin işlevini yitirmeye başlaması sonrasında ortaya çıkan konuşma, konuşulanları anlama, ve okuma-yazma gibi temel becerileri etkileyen afazi hastalığına yakalanmıştı.

67 yaşındaki usta isim, ‘Deepcake’ isimli bir şirketle anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre; Oyunculuk kariyeri sona eren Bruce Willis’in dijital bir kopyası oluşturularak farklı projelerde yer almaya devam etmesi sağlanacak. Görüntü haklarını sattığı Ukraynalı firma, bünyesindeki mühendisler sayesinde ünlü oyuncunun dijital ikizini yarattı.