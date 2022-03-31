1985’ten 1989’a dek ülkemizde de ilgiyle izlenen “Mavi Ay” dizisiyle şöhrete kavuşan aktör, “Zor Ölüm” serisiyle aksiyon türünün aranan oyuncusu, “Altıncı His” ve “Ölümsüz” gibi filmlerle de gerilim türünün başarılı ismi haline gelmişti.

Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis’in beyindeki işlev bozukluğu ile ortaya çıkan afaziye yakalandığı ve bu yüzden oyunculuğu bırakacağı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama Emmy ve Altın küre ödüllü 67 yaşındaki ünlü yıldızın ailesinden geldi. ‘Bruce Willis’in sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve ‘afazi’ teşhisi konulduğu belirtildi.

Aile, Willis’in “Kendisi için çok şey ifade eden oyunculuk kariyerini bırakacağını” duyurdu.

“Söz yitimi” olarak da adlandırılan “Afazi”, beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkıyor. Konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkiliyor.

Son haftalarda Willis hafıza kaybı sorunları yaşadığı için replikleri bile ezberleyemediği iddia edilmişti.

Afazi hastalığı hakkında:

Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluktur. Bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyacaktır.