Aksiyon filmleriyle zihinlere kazınan Altın Küre ve Emmy Ödüllü sinema sanatçısı Bruce Willis‘in demans hastalığı ile mücadele ettiği iddia edildi. Yeni filmi ‘Fortress: Sniper’s Eye‘ın çıkması beklenen Bruce Willis’in para kazanmak için her işi kabul ettiği iddia edildi. RedLetterMedia adlı Youtube kanalının Willis’in hafıza kaybı yaşadığı ile ilgili iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bir Twitter kullanıcısı ise dünyaca ünlü aktörün demans hastalığına yakalandığını ve bilinci yerindeyken olabildiğince para kazanmak istediğini iddia etti.

Bir yandan sosyal medyada bu durumun doğru olmadığı konuşulurken gazeteci Dan Przygoda‘a “Willis’in replikleri ezberlemekte zorlandığı için kulaklık kullandığını birlikte aynı filmde rol almış pek çok arkadaşımdan duydum” şeklindeki açıklamasıyla hastalık iddialarını güçlendirdi. Bruce Willis ise konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.