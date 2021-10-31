Bruce Willis hakkında önemli iddia!

Yazar Martha Frankel 1996 yılında Bruce Willis ile röportaj yapmaktığı Willis’in kendisini dokuz gün beklettiğini ve yemek yedikleri restoranı garsonlara bahşiş ödemediğini açıkladı.

Martha Frankel, iHeartRadio’nun podcast’i “Haileywood”un son bölümünde sunucu Dana Schwartz’in sorularını yanıtladı.

Londra’da yayınlanan Movieline sitesi için Frankel Willis ile röportaj yapmak üzere bir görev aldığını; ancak bu deneyiminin kâbus olduğunu niteledi.

Frankel Londra’nın yaklaşık 30 mil batısındaki Windsor adlı bir kasabada görüşmeyi kabul eden Willis’in dokuz gün sonra röportajı kabul ettiğini açıkladı.

Frankel, Willis’in isteksiz davranışlarda bulunarak, kabalık yaptığı açıklamasında, “Gerçekten hiçbir şey hakkında konuşmak istemedi. Sadece bir sürüklenmeydi ve eğlenceli değildi, komik de değildi. Onu çalışırken de görmüştüm; böyle olabileceğini biliyordum” dedi.

Usta oyuncu Willis’in imza vermemek için restoranı kapattığını ve garsonlara bahşiş vermediğini öne sürdü. Frankel, “Zengin insanların zengin olmayanlardan daha cömert olmalarını istiyorum. Ama en iyi şey neydi biliyor musun? O otele girip çıktı ve kimse ona bir şey söylemedi.”