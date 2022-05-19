Pandemi nedeniyle düğün törenlerini ertelemek durumunda kalan Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz çifti, Los Angeles’tan 7.5 milyon sterline değerinde lüks bir malikane satın almıştı. Servet değerindeki bu evin mimarisi, Sonya ve Jason Powell imzası taşıyor. Lüks malikaneye ek olarak; özel bir bar, çalışma alanı, spor salonu, spa ve masaj odası yaptırıldı.

Malikane, Los Angeles manzarasına bakan büyük bir terasa sahip. Lüks evin içinde ise dev ekran televizyonlar, büyük bir döner merdiven ve büyük dekoratif aynalar bulunmakta. Ayrıca yerden tavana kadar uzanan pencereler sayesinde malikane gün boyu aydınlık tutuluyor.