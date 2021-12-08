Oyunculuğa çocuk yaşlarda adım atan ve ‘Pretty Baby’ isimli filmi sayesinde sektördekilerin dikkatini çeken Amerikalı oyuncu Brooke Shields, 1980 yılında marka yüzü olduğu bir jean firmasının reklam filminin etkileri hakkında konuştu.

Oyuncu Dax Shepard’ın “Armchair Expert” isimli podcastine konuk olan Shields, oynadığı reklam filmi yüzünden medya ve halkın kendisini “bir cinsel obje” olarak gördüğünü iddia etti.

56 yaşındaki Shields, reklam çekiminde “Benimle kot pantolonum arasında ne olduğunu bilmek ister misiniz? Hiçbir şey…” cümlesinin de içinde bulunduğu birkaç metni seslendirmişti. Ünlü oyuncunun rol aldığı bu reklam filmi yayınlanmaya başladığında, büyük tartışma yaratmış ve bazı ülkelerde yasaklanmıştı.

Gösterime giren reklam filminin oldukça sert eleştirilerle karşı karşıya kalmasından ardından Shields, aralarında Barbara Walters’ın yer aldığı birçok kişiyle röportaj yapmıştı. O yıllarda herkesin dikkatini çeken bu röportaj, Dax Shepard’ı podcast programında yeniden gündeme geldi. Yaptığı röportaj sırasında saldırgan sorularla karşılaştığını ve cinsel hayatının mercek altına alındığını söyleyen ünlü oyuncu, “Bu fiilen bir suçtur, gazetecilik değil” dedi.

Çekilen reklam filminin aslında oldukça başarılı olduğunu ifade eden Brooke Shields, tartışma yaratan bu cümleyi söylerken de kötü bir düşünceye sahip olmadığını sözlerine ekledi. Shields, “O cümleyi, sanki ‘Kız kardeşim ile aramıza kimse giremez” cümlesi gibi söylemiştim. Bunun farklı anlamları olabileceğini hiç düşünmemiştim” dedi.