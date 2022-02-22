Sansasyonel hayatıyla gündemden düşmeyen Britney Spears, aile ilişkileri, ünü ve babasının vasiliğini bitirmek için verdiği hukuk mücadelesini anlattığı kitap için Simon&Schuster ile 15 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Dünyaca ünlü şarkıcının “Things I Should Have Said” (Anlatmam Gereken Şeyler) adını verdiği kitap, 2017’de Eski ABD başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama‘nın Penguin Random House ile yaptıkları 65 milyon dolarlık anlaşmasından sonra en pahalı kitap anlaşması olarak tarihe geçti.

Kız kardeşi Jamie Lynn’e “Kitabının zamanlaması inanılmazdı Jamie Lynn. Özellikle de tüm dünyanın, bana gerçekten ne yapıldığına dair hiçbir fikri olmadığını bilerek! Sen dahil bütün ailem bilmediğinizi söylüyorsunuz. Saçmalık! Şimdi kitap satıp saçma sapan konuşmaya cüret ediyorsun ama lanet olasıca, yalan söylüyorsun. Keşke bir yalan dedektörü testine girsen de tüm bu kitleler benim hakkımda söylediğin kuyruklu yalanları görse! Keşke her şeye gücü yeten Tanrı gelip tüm dünyaya yalan söylediğini ve benim üzerimden para kazandığını gösterse! Sen bir pisliksin Jamie Lynn.” sözleriyle meydan okuyan Britney Spears’ın hayranları ise merakla kitabın yayınlanmasını bekliyor.