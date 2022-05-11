Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada paylaşılan bir video viral olmuştu. Anaokuluna giden bir çocuk arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada, karşısında elinde pastayla öğretmenini görünce büyük şaşkınlık yaşamış öğretmeninin elini defalarca kez öpmüştü. Türkiye’nin gündemine oturan videoya sessiz kalamayan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears , “Bu video beni ağlattı” dedi. Spears’ın paylaşımda Cem Adrian’ın şarkısını kullanmasına ünlü isimden de yorum gecikmedi.

Dünyaca ünlü isim, paylaşımında Cem Adrian’ın milyonlar dinlenen Kül şarkısını kullandı. Britney Spears’ın paylaşımına sessiz kalamayan Cem Adrian, Twitter hesabından “Dünya tuhaf bir yer” ifadelerini kullandı.