“Cry Me A River” şarkısıyla Justin Timberlake, Britney’e büyük bir darbe vurdu

Britney kitapta, Justin ile yaşadıklarından sonra, bu şarkının ve halkın tepkisinin onun üzerinde nasıl büyük bir etki yarattığını anlatıyor. Ayrılıkları üzerine yazılmış bu şarkıyla tüm dünyanın bu ayrılığı sadece Timberlake’in perspektifinden gördüğünü söylüyor. 3 yıllık birlikteliklerini Justin’in bir mesajla bitirdiğinden bahseden Britney, ayrılık mesajını aldığında şarkısı Overprotected’ın klip çekiminde olduğunu ekliyor.

Birbirlerini aldattılar

“Cry Me A River” şarkısının klibinde Timberlake, Britney’in ilişkide sadakatsiz davrandığını düşündürecek sahnelere yer vermişti. Ama kitapta bunun asla tek taraflı olmadığını açıklıyor. Kitapta bahsedilene göre evet, Britney Justin’le birlikteyken Wade Robson ile öpüşmüş. Ancak ilişkideki tek sadakatsiz olan o değilmiş. Timberlake de, Britney’in kimliğini açıklamak istemediği ünlü bir isimle kendisini aldatmış.

2007’de saçlarını neden kazıdı?

Britney bu konuda yıllarca üzerinde kurulan baskıya dayanamayıp, saçlarını kazıtarak bir çeşit isyan ettiğini anlatıyor.

İstemediği halde kürtaj yaptı

Britney, Justin’le beraberken hamile kaldığını ve bu durumun ikisi için de çok zor olduğunu paylaşıyor. Hamile kaldığında henüz 19 yaşında olmasına rağmen, zaten günün birinde Justin’le bir aile kurmayı istediğinden, bebeğin yalnızca bu durumu hızlandıracağını düşünen Britney, Justin’in bebek sahibi olmak istememesinden dolayı bebeği aldırmak durumunda kalıyor. Gizliliğinden endişe duyduklarından, hastaneye gitmeyip bebeğin düşmesini sağlayacak bir hapla evde gerçekleşen bu süreçte, Britney ciddi kramplar yaşarken Timberlake’in ise gitarını çalmaya devam ettiğini öğreniyoruz kitapta.

Velayet süreci onu robot gibi hissettirdi

Britney, velayetinin ailesine verilme sürecinin onu nasıl değiştirdiğini, özgürlüğünü nasıl kaybettiğini duygusal bir dille anlatıyor. Bu süreçte ailesinin gerçek niyetini sorguladığını paylaşan Britney, bir çocuk robot gibi hissettiğini, kadınlığını ve hatta Britney’i Britney yapan şeyleri yavaş yavaş kaybettiğini, hayatta yapabileceği birçok şeyi kaçırmış gibi hissettiğini de dile getiriyor. Müziği iliklerine kadar hissettiğini söyleyen Britney, ne yazık ki ailesinin bunu bile elinden aldığını düşündüğünü de paylaşıyor. İstedikleri şeyin ise sahnede vahşi bir Britney, hayatın geri kalanında ise robot Britney görmek olduğunu ekliyor. Ve tabii ki bu durum onun gibi bir sanatçının yaratıcılığını da negatif etkiliyor.



“İçimdeki Kadın”, Britney hayranlarının mutlaka okuması gereken bir otobiyografi. Britney’in kendi hikayesini bu kadar açıkça anlatması da bizce oldukça hayran kalınası.

Yazı: Beste Doğan