Ünlü şarkıcı Britney Spears çırılçıplak fotoğrafını instagram hesabından paylaşmasının ardından tuptrend oldu.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında 13 yıllık vasilik davası sona eren Britney Spears sosyal medya hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı.

Çırılçıplak fotoğraf paylaşan şarkıcı, göğüslerini ve cinsel organını emoji koyarak sansürledi.

Britney Spears, çıplak bir selfie yayınladı. Göğüslerini ve cinsel organını emoji koyarak sansürleyen Spears, “Özgür kadın enerjisi hiç bu kadar iyi hissettirmedi” dedi. Ünlü şarkıcının bu karesini görenler şoke oldu.

Şarkıcı Britney Spears sosyal medyada paylaştığı fotoğrafını gelecek olan yorumlara kapattı.