Britney Spears geçtiğimiz aylarda babasının vasiliğini kaldırmıştı. Spears, babasının vasilik döneminde en az 36 milyon dolarını aldığını iddia etti

Britney Spears ve babası Jamie Spears arasındaki sular durulmuyor… Ünlü şarkıcı, babasının vasilik döneminde en az 36 milyon dolarını aldığını iddia etti.

36 milyon dolar aldığını iddia etti

Geçtiğimiz aylarda vasilik davasını dacasını kazanan ünlü şarkıcı Britney Spears, mahkemede yeni iddialarda bulundu. Britney Spears, babası Jamie Spears’ın 13 yıllık süren vasilik döneminde kendisinden toplam 36 milyon dolar aldığını iddia etti.

Yeni belgeler

Britney Spears, babasının vasiliğinden çıksa da hukuki mücadeleleri hâlâ devam ediyor. 40 yaşındaki pop yıldızının avukatı, Britney’nin babası Jamie Spears ve hukuk ekibinin, vasilik boyunca şarkıcıdan milyonlarca dolar aldığını iddia ederek, 19 Ocak Çarşamba günü yapılacak duruşmadan önce HollywoodLife tarafından elde edilen yeni belgeler dosyaladı. Şarkıcının avukatı Mathew Rosengart, Jamie ve hukuk ekiplerinin 13 yıllık vasilik boyunca şarkıcıdan aldığı iddia edilen tüm parayı ortaya koydu.

Yeni belgeler, vasilik altındayken Britney’den 36 milyon dolardan fazla para alındığını iddia ediyor. Dosyalarda, Jamie Spears’ın kendisi için 6,3 milyon doları aldığını ve diğer 30 milyon doların avukatlara ve yasal ücretlere gittiğini iddia ediyor.