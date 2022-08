Müzik kariyerinde sessizliğe bürünen Britney Spears ile ‘Cold Heart’, ‘Rocket Man’, ‘That’s What Friend Are For’ şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Elton John, sevenlerine müjdeli haberi verdi. Ünlü ikili, 1971 yılında yayınlanan ve dillerden düşmeyen şarkı ‘Tiny Dancer’ı, ‘Hold Me Closer’ adıyla yeniden seslendirecek.

75 yaşındaki ünlü şarkıcı, hayranlarını sevindiren haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerine duyurdu.

John, paylaşımında “Bu şarkı, en son 2016’da Glory adlı albümünü çıkaran ve 2020’de de albümün ‘deluxe’ versiyonunu yayınlayan Spears’ın uzun bir aradan sonra ilk çalışması olacak. Proje ayrıca, ünlü şarkıcının, babasının 13 yıllık vasiliğine karşı açtığı davayı geçen kasım ayında kazanmasının ardından hayranlarına sunacağı ilk şarkısı” ifadelerini kullandı.